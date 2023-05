Θύμα μίας εξαιρετικά βίαιης επίθεσης έπεσε 86χρονη που πάσχει άνοια, από έναν 30χρονο στο Δουβλίνο.

«Αν δείτε το βίντεο, υπάρχουν πολλές κλωτσιές, η μαμά είναι στο έδαφος, τρέχει και την κλωτσάει κάτω από το θώρακα και έβαλε το πόδι του στο στόμα της, μετά τη σήκωσε και της πέταξε το κεφάλι στον κάδο. Μπορείς να δεις τον κάδο να ανοίγει και το χέρι της να βγαίνει έξω και στη συνέχεια εκείνος απλά το χτυπούσε».

Αυτή είναι η περιγραφή του γιου του θύματος, ο οποίος είδε για πρώτη φορά πλάνα από την επίθεση στο δικαστήριο.

Ο δράστης καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλακή και παραδέχτηκε πως την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε την πεποίθηση ότι το θύμα ήταν «παιδόφιλος».

Ο 30χρονος συνάντησε την 86χρονη, στην πόλη Ράνελα όταν εκείνη είχε χάσει το δρόμο για το σπίτι της.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο δράστης ήταν μαζί της για περισσότερο από μία ώρα, ενώ η επίθεση διήρκησε περίπου 42 λεπτά.

Σύμφωνα με τους Irish Times, τρεις φοιτητές που βρέθηκαν στο σημείο βοήθησαν την ηλικιωμένη, η οποία δήλωσε αργότερα στην ιρλανδική αστυνομία: «Πραγματικά πίστευα ότι θα πέθαινα». Χρειάστηκε να νοσηλευτεί με κάταγμα στη μύτη και απώλεια αίματος.

Ο γιος της Μέρι ΜακΓκάουαν, Τζακ, δήλωσε ότι η επίθεση «σχεδόν τη σκότωσε» και ότι χρειαζόταν 24ωρη εξειδικευμένη φροντίδα επί μήνες μετά από το περιστατικό. «Αυτό επηρέασε σημαντικά τη ζωή της και μείωσε σημαντικά την ποιότητα της ζωής της», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η μητέρα του είχε αποκτήσει εμμονή με την «παραλίγο θανατηφόρα εμπειρία» της, επαναλαμβάνοντας τακτικά τις λέξεις «σας παρακαλώ σταματήστε να με σκοτώνετε» και «προσπαθείτε να με σκοτώσετε;».

Στον αντίποδα οι δικηγόροι του δράστη είπαν στο δικαστήριο ότι είχε πάθει «ψύχωση» μετά από χρήση σημαντικού αριθμού παραισθησιογόνων ουσιών και ότι βρισκόταν υπό την «παραληρηματική πεποίθηση ότι το θύμα ήταν ένας παιδόφιλος» και «ένας άνδρας ντυμένος γυναίκα».

