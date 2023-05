Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν όπως θα ήθελαν τους Ντένβερ Νάγκετς, με αποτέλεσμα να… σκουπιστούν, αφού παρέα του Νίκολα Γιόκιτς έκανε τα ξημερώματα το 4–0 στη σειρά.

Μετά το παιχνίδι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε στα μίντια, κάνοντας μια δήλωση που θα συζητηθεί, καθώς σε σχετική ερώτηση που του έγινε όσον αφορά το μέλλον του τόνισε πως πρέπει να σκεφτεί κάποια πράγματα αυτή την offseason.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος τον ρώτησε τι εννοεί λέγοντας πως πρέπει να σκεφτεί κάποια πράγματα, με τον Τζέιμς να απαντά «αν θέλω να συνεχίσω», με τον δημοσιογράφο να συνεχίζει ρωτώντας «σαν να λέμε τη νέα σεζόν;», και τον ΛεΜπρόν να τονίζει «πρέπει να το σκεφτώ».

Θυμίζουμε πως ο «βασιλιάς» είναι στα 38 του και τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα γίνει 39 ετών, έχοντας κανονικά συμβόλαιο με την ομάδα της Καλιφόρνια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα του αποφέρει περίπου 47 εκατομμύρια δολάρια, ενώ διατηρεί και οψιόν για τη σεζόν 2024-25 η οποία μπορεί να τον κάνει πλουσιότερο κατά 50 εκατομμύρια δολάρια.

LeBron James to ESPN on his thought process going into the offseason:

Q: When you say you got to think about stuff, what thread should we be pulling on that?

A: «If I want to continue to play.»

Q: As in next year?

A: «Yeah.»

Q: You would walk away?

A: «I got to think about it.»

— Dave McMenamin (@mcten) May 23, 2023