Αιχμές για προσπάθεια παρεμπόδισης της διαλεύκανσης της σοβαρής υπόθεσης των υποκλοπών άφησε εναντίον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου η εισηγήτρια της επιτροπής PEGA του ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές, Σόφι Ιν΄τ Βελντ, μετά την τοποθέτηση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού για το ζήτημα των υποκλοπών στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ειδικότερα, ο κ. Ντογιάκος ερωτηθείς για τις επικρίσεις που έχει δεχθεί για τη γνωμοδότησή του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών απάντησε χαρακτηριστικά ότι «Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να είναι αγόμενος, φερόμενος ή πιεζόμενος. Η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Ουαί και αλίμονο αν είχε περιορισμούς έκφρασης».

Σημειώνεται ότι στην επίμαχη γνωμοδότησή του ο κ. Ντογιάκος υποστήριξε ότι η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) δεν έχει αρμοδιότητα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής, αν έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφαλείας, και δεν μπορεί να απευθύνεται σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας ζητώντας τέτοιου είδους στοιχεία.

Ο κ. Ντογιάκος υπογράμμισε πως συμβουλεύτηκε και προκατόχους του ‘σοφούς’ αλλά και εν ενεργεία συναδέλφους όσον αφορά τη νομιμότητα της γνωμοδότησης, λέγοντας πως δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ της γνωμοδότησής του και του νέου νόμου λειτουργίας της ΕΥΠ, παρά μόνον ποιος θα είχε τον τελικό έλεγχο η ΑΔΑΕ ή η ΕΥΠ.

Παράλληλα είπε ότι είχε «επίγνωση των δυσκολίων που θα ακολουθούσαν».

Οταν ρωτήθηκε αν εμπόδισε τον Χρήστο Ράμμο, απάντησε ότι «η αφορμή με την οποία εκδόθηκε εκείνη η γνωμοδότηση ήταν μία ενημέρωσή μου από τη νομική υπηρεσία του ΟΤΕ, διότι μην ξεχνάτε ότι η κίνηση της ΑΔΑΕ, δεν λέω προσωπικά του κύριου Ράμμου, να κάνει έλεγχο ήταν 6 μέρες μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 5002/2022, με τα καινούργια δεδομένα. Επειδή δεν είχαμε ενημέρωση ακόμα καλά. Ούτε καν στα γραφεία μας δεν είχε έρθει αυτός ο νόμος. Εγώ είπα περιμένετε ένα μικρό χρονικό διάστημα, λίγες μέρες και θα πούμε την άποψή μας. Η ΑΔΑΕ δεν περίμενε, ήθελε την ώρα εκείνη, επιτόπου. Δεν διέγνωσα κάποια κατεπείγουσα κατάσταση, κάποια ενδεχόμενη απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Δεν υπήρχε τίποτα. Κάποιοι υπάλληλοι της ΑΔΑΕ συμφώνησαν σε μία μικρή αναβολή και μία διαβούλευση. Δεν ήξερα καν ότι θα γινόταν έλεγχος. Αν ήξερα θα είχα προετοιμάσει την παρεμπόδιση. Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Μία διαφορά στα όρια αντιδικίας μεταξύ ΟΤΕ – ΑΔΑΕ».

Σε ότι αφορά τις έρευνες για τις παρακολουθήσεις ο κ. Ντογιάκος είπε πως βρίσκονται σε προχωρημένο ερευνητικό στάδιο.

Ο κ. Ντογιάκιος στάθηκε επίσης στη διαφορά νοοτροπίας μεταξύ ενός πολιτικού κι ενός εισαγγελέα, τονίζοντας πως αρκετοί πολιτικοί έχουν μία άποψη στην οποία εμμένουν πεισματικά.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι πολλές φορές ή κάποιες παροτρύνουν και τους πολίτες να μην σέβονται δικαστικές αποφάσεις» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, που μόλις εξαντληθεί το ενδιαφέρον η υπόθεση πάει στην άκρη.

«Ο Δικαστής δεν πατάει στο δάπεδο, που πατάει όλος ο κόσμος. Είναι πάνω στην έδρα και βρίσκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων» σχολίασε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, χαρακτηρίζοντας πολυπαραγοντικό το πρόβλημα της Δικαιοσύνης κι εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση που προβλέφθηκε πρόσφατα θα βελτιώσει την απόδοση των δικαστικών λειτουργών.

Την άμεση αντίδραση της εισηγήτριας της επιτροπής PEGA του ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές, Σόφι Ιν΄τ Βελντ, προκάλεσε η τοποθέτηση Ντογιάκου η οποία σε ανάρτησή της διατύπωσε το ερώτημα γιατί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θέλει να μπλοκάρει την έρευνα για το κακόβουλο λογισμικό, συμπληρώνοντας με νόημα ότι η αναζήτηση της αλήθειας πρέπει να είναι ένας κοινός στόχος.

Why would General Prosecutor wish to block the investigation into #spyware? Seems to that seeking the truth is a common objective @EP_PegaInquiry https://t.co/il3pyclfKT

— Sophie in ‘t Veld (@SophieintVeld) April 26, 2023