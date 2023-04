Ένα σκάφος που μεταφέρει περίπου 400 μετανάστες βρίσκεται ακυβέρνητο στη Μεσόγειο Θάλασσα μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας και κινδυνεύει να ανατραπεί αφού έχει εγκλωβιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες.

Η υπηρεσία υποστήριξης Alarm Phone ανέφερε σε tweet την Κυριακή ότι έλαβε κλήση από το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι είχε αναφέρει την κατάσταση στις αρχές, αλλά δεν είχε ανακοινωθεί επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα μάλιστα με το Reuters, οι Αρχές της Μάλτας έχουν δώσει εντολή να μην πραγματοποιηθεί διάσωση.

Πολλοί επιβαίνοντες στο πλοίο χρειάζονται ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με το Alarm Phone, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, μια έγκυος γυναίκα και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Ανέφερε ότι οι επιβάτες ανέφεραν ότι κάποιοι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι μπορεί να πήδηξαν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που ήταν αναίσθητο στο σκάφος.

During the night, we were able to reconnect with the ~400 people. They managed to continue the journey and have reached the shared SAR zone of #Malta and #Italy. They report high waves and strong wind. Still, no rescue is in sight!

Don’t abandon them at sea, rescue now!

— Alarm Phone (@alarm_phone) April 10, 2023