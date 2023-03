Τι και αν εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να μην πτοείται και έτσι σήμερα, Σάββατο βρέθηκε στην Κριμαία, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 ετών από την προσάρτησή της από την Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην πόλη έγινε μόλις ένα 24ωρο μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψής του.

Στο βίντεο από τη Σεβαστούπολη ο Πούτιν φαίνεται να περπατάει στους δρόμους της πόλης συνοδευόμενος από Ρώσους αξιωματούχους.

#Putin does not have many destinations where to travel these days… So he picked up annexed Crimea. #StandWithUkraine #PutinWarCrimes pic.twitter.com/P58NlGslLo

Η Ρωσία στο άκουσμα του εντάλματος σύλληψης κατά του προέδρου της εξέφρασε από την πρώτη στιγμή την περιφρόνηση και την αποδοκιμασία της.

Αρχικά η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι «οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν κανένα νόημα για τη χώρα μας, ακόμη και από νομική άποψη. Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν φέρει καμία υποχρέωση βάσει αυτού».

Κατόπιν ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δεν δίστασε να παρουσιάσει με… χαρτί τουαλέτας το έγγραφο του Διεθνούς Δικαστηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πού θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο χαρτί». Μάλιστα, δίπλα στη φράση του επισύναψε και ένα σχετικό εικονίδιο.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023