Μέχρι πρότινος ο Αλφρέντο Κόσπιτο θεωρείτο ξεχασμένο από τους πολλούς φυλακισμένο μέλος της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας (FAI), που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στην Ιταλία για δύο επιθέσεις στο όνομα του αναρχισμού.

Καθώς όμως συμπλήρωσε τρεις και πλέον μήνες απεργίας πείνας, διαμαρτυρόμενος για τις σκληρές συνθήκες κράτησης -όχι μόνο του ίδιου, αλλά εν γένει στα σωφρονιστικά ιδρύματα της γείτονος- η υπόθεσή του έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, κριτικής κατά της μεταφασίστριας πρωθυπουργού Τζόρζια Μελόνι, οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης στη Ρώμη, αλλά και αναβίωσης ενός αναρχικού κινήματος που πολλοί πίστευαν ότι είχε «ξεθωριάσει».

Καθώς μάλιστα η ζωή του αναρχικού απεργού πείνας κρέμεται πλέον από μια κλωστή, πολλοί τώρα στην Ρώμη μιλούν για πιθανά νέα «Μολυβένια Χρόνια».

Όπως είχε δηλαδή ονομαστεί η περίοδος μεταξύ των τελών της δεκαετίας του ‘60 και των αρχών του ‘80, όταν η γείτονα συγκλονιζόταν από βομβιστικές επιθέσεις και απαγωγές πολιτικών και επιχειρηματιών.

Τώρα, η μοίρα του 55χρονου Κόσπιτο έχει πυροδοτήσει μια σειρά επιθέσεων και διαμαρτυριών. Όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες.

Alfredo Cospito has been on hunger strike for more than 100 days! Hundreds of anarchists & members of student collectives march in downtown Milan, Italy in solidarity with Alfredo who was was detained under the 41 bis decree or «hard prison” provision. 🖤❤️✊🏿🔥 pic.twitter.com/TKDS3eB3cM

— Voices in Movement (@VIM_Media) February 4, 2023