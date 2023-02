Λίγες ημέρες αργότερα, η Ομάρ μπήκε και πάλι στο «στόχαστρο» του τραμπικού στρατοπέδου.

Αφορμή ήταν μια ομιλία της στο Συμβούλιο Αμερικανο-ισλαμικών Σχέσεων (CAIR). Ήταν επικεντρωμένη στο πως η τρομοκρατία ενίσχυσε την ισλαμοφοβία.

Προς επίρρωση, υπογράμμισε τη θεαματική αύξηση των μελών του CAIR «μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επειδή αναγνώρισαν ότι κάποιοι έκαναν κάτι και ότι όλοι εμείς [οι μουσουλμάνοι στις ΗΠΑ] αρχίσαμε να χάνουμε την πρόσβαση στις ατομικές μας ελευθερίες».

Η φιλοτραμπική New York Post έσπευσε να απομονώσει τη φράση «κάποιοι έκαναν κάτι», βάζοντάς της στο πρωτοσέλιδο δίπλα σε μία φωτογραφία της και στο φόντο τους φλεγόμενους Δίδυμους Πύργους.

Ο ίδιος ο Τραμπ, τότε πρόεδρος, ανήρτησε στο Twitter ένα βίντεο με λούπα την απομονωμένη φράση της Ομάρ, πλάνα από την 11η Σεπτεμβρίου και σχόλιο με κεφαλαία γράμματα: «ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!».

Οι απειλές κατά της Δημοκρατικής βουλευτίνας αυξήθηκαν επικίνδυνα.

Αυτή τη φορά, η ηγεσία των Δημοκρατικών έσπευσε στο πλευρό της, κατηγορώντας τον Τραμπ για υποκίνηση μίσους και βίας.

Όμως η εσωκομματική στήριξη στην Ομάρ διαταράχθηκε και πάλι στο 2021, όταν η βουλευτίνα ανήρτησε στο Twitter βίντεο από συζήτηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν.

Αφορούσε στις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC, του οποίου η Ουάσιγκτον δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος) για εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ, τη Χαμάς, την -αμερικανικής υποστήριξης- πρώην κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν.

Δεδομένης της αντίθεσης των ΗΠΑ στη διενέργειά τους, το ερώτημα της Ομάρ στον Μπλίνκεν ήταν πώς περιμένει η Ουάσιγκτον τα θύματα να βρουν Δικαιοσύνη.

«Έχουμε δει αδιανόητες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τις ΗΠΑ, τη Χαμάς, το Ισραήλ, το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν», έγραψε στο tweet της.

Ομάδα 12 βουλευτών των Δημοκρατικών την κατήγγειλε ότι εξισώνει δημοκρατικές χώρες με τρομοκρατικές ομάδες, ζητώντας διευκρινίσεις.

«Η συζήτηση αφορούσε την λογοδοσία για συγκεκριμένα περιστατικά», απάντησε η Ομάρ με δελτίο Τύπου, «όχι μια ηθική σύγκριση».

We must have the same level of accountability and justice for all victims of crimes against humanity.

We have seen unthinkable atrocities committed by the U.S., Hamas, Israel, Afghanistan, and the Taliban.

I asked @SecBlinken where people are supposed to go for justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) June 7, 2021