Εξήντα τρεις Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου απελευθερώθηκαν ως αποτέλεσμα μιας περίπλοκης διαπραγματευτικής διαδικασίας με την Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ομάδα των απελευθερωθέντων Ρώσων στρατιωτών περιλαμβάνονται πρόσωπα «ευαίσθητης κατηγορίας», η ανταλλαγή των οποίων κατέστη δυνατή με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πρόσθεσαν τα πρακτορεία.

🇷🇺 🇺🇦🇦🇪 63 Russian prisoners released by Ukraine after complex negotiation process

Among Russian soldiers released are troops of sensitive category , whose exchange was possible thanks to mediation of UAE – Russian MoD

Ukraine has not commented on this exchange yet. pic.twitter.com/aziQlyYEnC

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 4, 2023