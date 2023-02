Έχουν περάσει δύο μήνες από την άγρια δολοφονία της 32χρονης Natalie McNally. Βρισκόταν μόνη στο σπίτι τη μοιραία μέρα. Ήταν 15 εβδομάδων έγκυος. Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι αρχές συνέλαβαν τον 32χρονο που της στέρησε τη ζωή.

Οι ερευνητές που είχαν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης έκαναν εδώ και καιρό έρευνες πόρτα πόρτα. Παρακολούθησαν περισσότερες από 4.000 ώρες υλικού από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως συνελήφθη εκ νέου ένας 32χρονος στις 31 Ιανουαρίου και κατηγορήθηκε για τον φόνο της Natalie στο σπίτι της στο Co Armagh. Αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Lisburn, σύμφωνα με δημοσίευμα της Metro.

Η άγρια δολοφονία της 32χρονης Natalie McNally έβγαλε εκατοντάδες ανθρώπους στους δρόμους. Στη συγκέντρωση μνήμης που είχε διοργανωθεί στο πάρκο Lurgan συμμετείχαν οι γονείς της Natalie, Noel και Bernie, και τα αδέρφια της, Brendan, Niall και Declan.

Ζητούσαν δικαίωση για τον τραγικό χαμό της. Ήταν 15 εβδομάδων έγκυος. Θα γινόταν μητέρα για πρώτη φορά. Στα χέρια τους όλοι κρατούσαν πλακάτ. «Δικαιοσύνη για τη Natlie», «Ήταν μόνη στο σπίτι» έγραφαν ορισμένα από αυτά.

Ήταν πηγή έμπνευσης για άλλες γυναίκες. Από τα τρία της χρόνια ζούσε με διαβήτη τύπου 1. «Παραμένει απόδειξη ότι δεν περιορίστηκε ποτέ σε αυτό που ήθελε να πετύχει στη ζωή της», σημείωσε ο αδερφός της Brendan McNally.

BREAKING | A man has been remanded in custody charged with murdering Natalie McNally after appearing in court this morninghttps://t.co/o095KSqidg

— Belfast Telegraph (@BelTel) February 2, 2023