Ο ως πρότινος πανίσχυρος αρχηγός της επίφοβης συμμορίας Clan del Golfo της Κολομβίας, ο «Οτονιέλ», ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2022, ομολόγησε χθες Τετάρτη την ενοχή του στην κατηγορία της διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης ενώπιον της δικαιοσύνης στη Νέα Υόρκη, όπου είναι αντιμέτωπος ως και με ισόβια κάθειρξη.

Στο τέλος ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μπρούκλιν, ο Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα Νταβίντ, ή Οτονιέλ, 51 ετών, ανέγνωσε γραπτή δήλωση με την οποία παραδέχθηκε πως διευθέτησε τη μεταφορά 96 και πλέον τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ μέσω της κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού.

Dairo Antonio Úsuga David, known as “Otoniel,” was once the most notorious drug trafficker and paramilitary leader in Colombia, responsible for fueling a generation of violence across his country. https://t.co/gWfFbnunc6

