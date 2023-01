Η πίεση της Ουκρανίας στη Γερμανία για να την ενισχύσει με άρματα μάχης συνεχίζεται. Στη συζήτηση που διεξάγεται παρενέβη ο Αντρίι Μέλνικ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μια ευγενική υπενθύμιση: Η Ουκρανία ζήτησε επίσημα από τη Γερμανία να την προμηθεύσει με άρματα μάχης Leopard στις 3 Μαρτίου 2022, την 7η ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου εξόντωσης της Ρωσίας κατά της ουκρανικής κρατικής οντότητας και του ουκρανικού έθνους. Σήμερα είναι η 334η ημέρα του βάρβαρου ρωσικού πολέμου. Μήπως ήρθε η ώρα να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία;».

Στην ανάρτηση ο Μέλινκ έχει δημοσιεύσει και το έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν τα γερμανικά άρματα μάχης.

Just a kind reminder: Ukraine officially asked Germany to supply Leopard tanks on 3 March 2022, on the 7th day after russia started a war of annihilation against the Ukrainian statehood &🇺🇦nation. Today is the 334th day of barbarian🇷🇺war. Maybe it’s time to speed up this process? pic.twitter.com/C3N2C6pelT

