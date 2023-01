Την τελευταία στιγμή σώθηκε ένας θηριοδαμαστής στη διάρκεια παράστασης τσίρκου στη Ρωσία, όταν δέχθηκε επίθεση από λιοντάρι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο – σοκ, το λιοντάρι την ώρα της παράστασης ξαφνικά ορμάει προς τον 42χρονο θηριοδαμαστή, τον αρπάζει από την πλάτη και τον δαγκώνει.

Χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της γυναίκας του που βρισκόταν στον χώρο της παράστασης, η οποία με γρήγορες κινήσεις απομάκρυνε το θηριώδες ζώο.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc

— Russia Unplugged (@UnpluggedRus) January 5, 2023