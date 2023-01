Η πρόσβαση σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου επιτρέπεται σε όσους είναι πάνω από 18 ετών στην Ελλάδα (σ.σ σε άλλες χώρες το όριο ηλικίας διαφέρει). Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε «σπάσει» αυτή την απαγόρευση.

Προκειμένου να αποφύγουν αυτό το «σπάσιμο» της απαγόρευσης οι αρχές στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ βρήκαν μια… πρωτότυπη λύση, η οποία ωστόσο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να κάνουν λόγο για «κατάσταση επιτήρησης».

Συγκεκριμένα, όσοι κάτοικοι της Λουιζιάνα θέλουν να απολαμβάνουν πορνογραφικό περιεχόμενο από τον υπολογιστή τους ή τις φορητές συσκευές, θα πρέπει να καταχωρούν πρώτα τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διπλώματος οδήγησής τους!

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα νέο νόμο της Πολιτείας που απαιτεί από την 1η Ιανουαρίου όλα τα sites που φιλοξενούν πορνογραφικό περιεχόμενο τους να ζητούν κάποια τέτοια στοιχεία για την ηλικία των επισκεπτών τους.

Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μόνο με κρατικό έγγραφο δηλαδή είτε με ταυτότητα, είτε με δίπλωμα οδήγησης.

Έτσι, όπως φαίνεται και στον βίντεο που δημοσίευσε κάποιος στο Twitter, ιστοσελίδες όπως το Pornhub ανακατευθύνουν τους χρήστες του σε μια υπηρεσία όπως το LA Wallet, όπου και γίνεται η σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης.

Στη συνέχεια, εφόσον ταυτοποιηθεί ο χρήστης και η ηλικία του είναι η επιτρεπόμενη, επιστρέφει στην ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ εφόσον δεν πληροί το κριτήριο της ηλικίας, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που τους ενημερώνει ότι τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στην εν λόγω ιστοσελίδα, λόγω ηλικίας.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw

— Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023