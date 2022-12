Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποδεσμεύτηκε από τους Ντάλας Μάβερικς, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τον Τζέισον Κιντ ότι αξίζει μία θέση στην ομάδα του Τέξας και πλέον η επιστροφή του στην Ευρώπη πρέπει να είναι δεδομένη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αμερική, είναι ήδη αρκετές οι ομάδες από την Euroleague οι οποίες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 26χρονου ομογενή γκαρντ, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2024, για να τον ντύσει ξανά στα «ερυθρόλευκα».

Το τάιμινγκ για τον παίκτη των μεγάλων αγώνων

Σύμφωνα με ίδια δημοσιεύματα και η Μονακό έχει κινηθεί για τον Ντόρσεϊ, έχοντας προτείνει ένα ποσό κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ με ισχύ έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τέλος η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση χωρίς να έχουν καταθέσει πρόταση, με τους πρωταθλητές Τουρκίας να είναι η ομάδα που είχε προσφέρει τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι στον ομογενή γκαρντ και να έχει να αντιμετωπίσει αυτήν την περίοδο αρκετούς τραυματισμούς αλλά και την αγωνιστική πτώση του Κάρσεν Έντουαρντς που δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.

