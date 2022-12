Αυλαία ρίχνει απόψε (15/12) ο πρώτος κύκλος του «Maestro». Η επιτυχημένη σειρά, που κατάφερε να ταράξει το τηλεοπτικό σκηνικό, αποχαιρετά το κοινό με ένα συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο.

Στις 22:40, στο MEGA, γράφεται ο επίλογος μιας ιστορίας που καθρεφτίζει τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ο μέγας «μαέστρος» Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει ετοιμάσει ένα φινάλε που θα ανταμείψει και τους πιο απαιτητικούς τηλεθεατές και όλοι ανυπομονούν.

Το φεστιβάλ ξεκινά. Όλο το νησί πλημμυρίζει με μουσικές. Παράλληλα, οι εξελίξεις στις ζωές των ηρώων είναι ραγδαίες και ο φόνος του Χαράλαμπου καθοριστικός. Ποιος τον σκότωσε;

Στα εννιά επεισόδια του «Maestro», με υπέροχα πλάνα από τους ονειρικούς Παξούς, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία πάθους και σύγκρουσης.

Η υψηλή αισθητική του, οι αξεπέραστες ερμηνείες των ηθοποιών και ο θαυμαστός ρεαλισμός, με τον οποίο αναδεικνύονται πολλαπλά κοινωνικά ζητήματα, είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που έκαναν τη σειρά τόσο αγαπητή στο κοινό.

Ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, απαγορευμένοι έρωτες, πατριαρχεία, ομοφοβία, απληστία βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, σε κάθε επεισόδιο. Τόσο ωμά και ρεαλιστικά που όλοι σοκάρονται όταν συνειδητοποιούν πόσο αληθινές είναι οι σκηνές και πόσο αντανακλούν την πραγματικότητα.

Οι ήρωες «τσαλακώνονται» και οι ερμηνείες τους γίνονται σημείο αναφοράς. Το κοινό ταυτίζεται μαζί τους, ενώ δεν διστάζει να κάνει και την αυτοκριτική του.

Οι ηθοποιοί χαρίζουν δυνατές σκηνές και σε κάθε ευκαιρία αποθεώνονται από κριτικούς και τηλεθεατές. Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Τσορτέκης συγκλονίζουν με το υποκριτικό τους ταλέντο και σε κάθε επεισόδιο γίνονται trend στο Twitter, με τους χρήστες να τους χειροκροτούν και τα διθυραμβικά σχόλια να είναι χιλιάδες.

Οι σκηνές του «Maestro», δυστυχώς, αποτελούν παθογένειες της σημερινής κοινωνίας και όχι φανταστικές σκηνές ενός σεναρίου.

Το τελευταίο 7λεπτο του όγδοου επεισοδίου άφησε άφωνο το κοινό με τον τρόπο που εξελίχθηκε η ιστορία. Η ηρωίδα που ενσαρκώνει η Μαρία Καβογιάννη υπέστη άλλον έναν ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της -Γιάννη Τσορτέκη- όταν εκείνη κατάλαβε πως αποπειράθηκε να βιάσει την κοπέλα του γιου του.

Η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει τον ξυλοδαρμό, αλλά φυσικά κανείς δεν την έλαβε υπόψη του, «λαδωμένοι» όπως αποκαλύφθηκε από τις βρώμικες δουλειές του συζύγου της.

Στο έκτο κατά σειρά επεισόδιο, στους Παξούς εμφανίστηκε η ισχυρή και πλούσια Αλεξάνδρα, η σύζυγος του Ορέστη, την οποία ενσαρκώνει η Στεφανία Γουλιώτη. Σε μία από τις σκηνές -που χαρακτηρίστηκαν από τον συμβολισμό, την αλληγορία και τον σουρεαλισμό, για να μπορέσει να αποδοθεί ο ψυχισμός του ήρωα- στο μεγάλο πλούσιο τραπέζι, ο πρωταγωνιστής σκέφτεται τη ζωή του και στην επόμενη σκηνή φαντάζεται ότι τους έχει σκοτώσει όλους με ένα κηροπήγιο. Στη συνέχεια απολαμβάνει μόνος του, μέσα στα αίματα, το φαγητό του.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με έναν περίτεχνο και καθηλωτικό τρόπο στο «Maestro» προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια τα κακώς κείμενα και να εγείρει συνειδήσεις.

Στο δεύτερο επεισόδιο, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν μία συνταρακτική σκηνή ενδοοικογενειακής βίας με την Μαρία Καβογιάννη και η ερμηνεία της ήταν υποδειγματική.

Ο τηλεοπτικός της σύζυγος, Χαραλάμπος, στρέφεται εναντίον του γιου τους, Σπύρου και της ίδιας. Έτσι, αφού ασκεί σκληρή βία στο γιο τους λόγω του ότι άκουσε πως είναι ομοφυλόφιλος και χτυπώντας τον με μία αλυσίδα, στη συνέχεια πράττει το ίδιο και στη μητέρα, την οποία κακοποιεί συστηματικά.

Ακόμα μία σκηνή που συγκίνησε είναι αυτή μεταξύ του Αντώνη και του Σπύρου στο δάσος. Τα δύο αγόρια συναντιούνται, για να κάνουν εξάσκηση στην σκοποβολή και έρχονται πιο κοντά, εκδηλώνοντας τον έρωτά τους.

Έτσι, προβάλλεται το πρώτο γκέι φιλί στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, μετά από 19 χρόνια. Τότε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος είχε σπάσει τα στεγανά της συντηρητικής ελληνικής τηλεόρασης και είχε παρουσιάσει το πρώτο γκέι φιλί στο «Κλείσε τα μάτια», με το ΕΣΡ να του επιβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έρχεται πλέον και στην παγκόσμια πλατφόρμα Netflix και ανοίγει τα φτερά του εκτός συνόρων.

«Tο Netflix πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα για την επιτυχημένη ελληνική σειρά Maestro από το MEGA TV. Η δραματική σειρά σε σενάριο, σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, θα έρθει στα μέλη του Netflix σε Ελλάδα και Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου 2022 και θα κάνει πρεμιέρα σε κοινό σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά στις αρχές του 2023», ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Κρατάω το “Maestro” πολύ κοντά στην καρδιά μου και νιώθω βαθιά τιμή και χαρά που αυτή η ιστορία θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσω του Netflix. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι».

Hey @netflix, how is your Greek? #Maestro

— MEGA TV (@MegaTvOfficial) November 8, 2022