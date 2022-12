Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται η σειρά του Netflix, «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», η οποία έχει ξεπεράσει στις πρώτες 60 ημέρες προβολής το ένα δισεκατομμύριο ώρες θέασης.

Πρόκειται για την τρίτη σειρά της πλατφόρμας που το καταφέρνει μετά το «Squid Game» και το «Stranger Things 4». Η ανακοίνωση για το ρεκόρ έγινε από τον επίσημο λογαριασμό του Netflix.

«Το «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο ώρες προβολής. Είναι η τρίτη σειρά που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, μετά το «Stranger Things 4» και το «Squid Game»», ανέφερε χαρακτηριστικά το tweet.

DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story has officially surpassed 1 billion hours viewed!

The series — from Ryan Murphy and Ian Brennan — is only the third Netflix series to reach this milestone, joining Stranger Things 4 and Squid Game. pic.twitter.com/zZqHJKY5xE

— Netflix (@netflix) December 5, 2022