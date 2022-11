Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τις μητέρες Ρώσων στρατιωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από εκείνες, οι οποίες αναφέρουν πως τα παιδιά τους πάνε στο μέτωπο ανεκπαίδευτα και χωρίς εξοπλισμό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, και η ρωσική εισβολή έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν σταλεί να πολεμήσουν στην Ουκρανία –μεταξύ των οποίων και πάνω από 300.000 έφεδροι που κλήθηκαν στο πλαίσιο της επιστράτευσης που ανακοίνωσε ο Πούτιν τον Σεπτέμβριο.

Καθισμένος με μια ομάδα μητέρων γύρω από το ένα τραπέζι, με τσάι, κέικ και φρούτα, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα συμμερίζεται τον πόνο όσων έχασαν τους γιους τους. «Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά και ολόκληρη η ηγεσία της χώρας -συμμεριζόμαστε τον πόνο σας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός γιου -ειδικά για μία μητέρα», δήλωσε ο Πούτιν, αναστενάζοντας και σταματώντας κάθε τόσο για να καθαρίσει τον λαιμό του. «Συμμεριζόμαστε αυτόν τον πόνο».

Οι μητέρες των στρατιωτών άκουσαν τις δηλώσεις του Πούτιν αλλά τα δικά τους σχόλια προς τον πρόεδρο δεν συμπεριλήφθηκαν άμεσα σε αυτό το μαγνητοσκοπημένο απόσπασμα.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices. pic.twitter.com/pCTlH5sx5T

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) November 25, 2022