Ο γάμος του Τζον Λένον με την πρώτη του σύζυγο κατέρρευσε όταν άρχισε να κοιμάται με τη δεύτερη σύζυγό του, τη Γιόκο Όνο. Ο σταρ των Beatles πιάστηκε στα πράσα από τη σύζυγό του όταν επέστρεψε από τις διακοπές της και βρήκε τη Γιόκο στο σπίτι της, φορώντας μόνο ένα μπουρνούζι και κρατώντας στα χέρια ένα φλιτζάνι τσάι.

Ολόκληρος ο γάμος ήταν ένα δραματικό τρενάκι του λούνα παρκ.

Ο Τζον παντρεύτηκε την καλλιτέχνιδα Σύνθια Πάουελ το 1962. Είχαν γνωριστεί το 1957, ενώ ήταν και οι δύο φοιτητές στο Liverpool College of Art.

Όταν της ζήτησε να βγούνε, εκείνη του είπε ότι ήταν αρραβωνιασμένη και εκείνος της απάντησε: «Δεν σου ζήτησα να με παντρευτείς, έτσι δεν είναι;».

Ο Τζον ήταν από τη φύση του ζηλιάρης και άρχισε να γίνεται κτητικός με τη Σύνθια. Συχνά την τρομοκρατούσε με το θυμό του αλλά και με σωματική βία.

Αργότερα δήλωσε ότι μόλις γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του, τη Γιόκο, αμφισβήτησε τη σοβινιστική του στάση απέναντι στις γυναίκες και είπε ότι το τραγούδι των Beatles, Getting Better, διηγείται τη δική του ιστορία μέσα από τους στίχους.

Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι

Είπε στο Playboy το 1980: «Είναι μια μορφή ημερολογιακής γραφής. Όλο αυτό το «I used to be cruel to my woman / I beat her and kept her apart from the things that she loved» (ήμουν σκληρός με τη γυναίκα μου, την χτυπούσα και δεν της επέτρεπα να κάνει όσα αγαπούσε) ήμουν εγώ.

»Συνήθιζα να είμαι σκληρός με τη γυναίκα μου, και σωματικά – οποιαδήποτε γυναίκα. Ήμουν ο ίδιος χτυπημένος. Δεν μπορούσα να εκφραστώ και χτυπούσα. Τσακωνόμουν με άντρες και χτυπούσα γυναίκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάω πάντα για την ειρήνη, βλέπετε. Είναι, τελικά, οι πιο βίαιοι άνθρωποι που αναζητούν την αγάπη και την ειρήνη.

»Όλα είναι το αντίθετο. Αλλά εγώ πιστεύω ειλικρινά στην αγάπη και την ειρήνη. Είμαι ένας βίαιος άνθρωπος που έμαθε να μην είναι βίαιος και μετανιώνει για τη βία του. Θα πρέπει να είμαι πολύ μεγαλύτερος για να μπορέσω να αντιμετωπίσω δημόσια το πώς φερόμουν στις γυναίκες όταν ήμουν νέος».

Παντρεύτηκαν αφότου η Σύνθια έμεινε έγκυος στον γιο τους, Τζούλιαν, αλλά καθώς η Beatlemania απογειώθηκε, τους ζητήθηκε να κρατήσουν τον γάμο τους μυστικό λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να αποξενώσει τους θαυμαστές.

Όλα όμως κατέρρευσαν τη μέρα που η Σύνθια βρήκε τον Τζον με τη Γιόκο όταν έφτασε στο σπίτι τους στο Κένγουντ.

Η Σύνθια, η οποία πέθανε το 2015, έφυγε από το σπίτι για να μετακομίσει σε φίλους.

Ο ρόλος του Έλληνα, Αλέξη Μάρδα

Ο Τζον και η Γιόκο συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1966 σε μια γκαλερί στο Λονδίνο, όπου εκείνη προετοίμαζε την καλλιτεχνική της έκθεση.

Άρχισε να του τηλεφωνεί και να τον επισκέπτεται στο σπίτι του.

Όταν η Σύνθια ζήτησε εξηγήσεις, ο Τζον της είπε ότι η Γιόκο απλώς προσπαθούσε να βρει χρήματα για τις «αβανγκάρντ μαλακίες» της.

Αλλά ενώ η Σύνθια ήταν σε διακοπές τον Μάιο του 1968, ο Τζον κάλεσε τη Γιόκο και πέρασαν τη νύχτα ηχογραφώντας αυτό που αργότερα θα γινόταν το άλμπουμ του Two Virgins.

Είπε ότι «έκαναν έρωτα την αυγή».

Η Σύνθια γύρισε σπίτι και βρήκε τη Γιόκο να φοράει το μπουρνούζι της και να πίνει τσάι με τον Τζον, ο οποίος είπε απλά «Ω, γεια σου».

Μια άλλη ανατροπή ήρθε στην ιστορία όταν ο Έλληνας Αλέξης Μάρδας, γνωστός και ως Magic Alex, ένας μηχανικός ηλεκτρονικών που είχε στενή σχέση με τους Beatles, ισχυρίστηκε ότι έκανε σεξ με τη Σύνθια εκείνο το ίδιο βράδυ που εκείνη έφυγε από το σπίτι αφού τον βρήκε με τη Γιόκο.

Εβδομάδες αργότερα, ο Τζον ζητούσε διαζύγιο και την επιμέλεια του Τζούλιαν με την αιτιολογία της μοιχείας της.

Μετά από διαπραγματεύσεις, ο Τζον συμφώνησε να την αφήσει να τον χωρίσει για τους ίδιους λόγους και η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά τον Νοέμβριο του 1968, με τον ίδιο να της δίνει 100.000 λίρες, μια μικρή ετήσια πληρωμή και την επιμέλεια του Τζούλιαν.

Ο Αλέξης Μάρδας πέθανε το 2017. Η Σύνθια απέδωσε επίσης την έναρξη της διάλυσης του γάμου στη χρήση LSD από τον Τζον. Ένιωθε ότι έχασε σιγά σιγά το ενδιαφέρον του για εκείνη εξαιτίας της χρήσης του ναρκωτικού.

Η Σύνθια είπε επίσης κάποτε ότι το τέλος του γάμου τους συμβολίστηκε από ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας αστυνομικός δεν την αναγνώρισε και την σταμάτησε από το να επιβιβαστεί σε ένα τρένο με το συγκρότημα στην Ουαλία.

Ο Τζον και η Γιόκο δέθηκαν στη συνέχεια με τα δεσμά του γάμου λίγους μήνες αργότερα, το 1969.

Ήταν παντρεμένοι μέχρι την τραγική δολοφονία του Τζον στις 8 Δεκεμβρίου 1980, σε ηλικία 40 ετών. Τον πυροβόλησε ο εμμονικός θαυμαστής του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, ενώ η συντετριμμένη Γιόκο παρακολουθούσε.

Ο σταρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα με ένα περιπολικό της αστυνομίας αφού δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Ο Τσάπμαν δεν εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος αφού διέπραξε τον φόνο, αλλά κάθισε υπομονετικά διαβάζοντας ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος Ο φύλακας στη Σίκαλη, του Τζέι Ντι Σάλιντζερ, μέχρι να φτάσει η αστυνομία για να τον συλλάβει.

Πρόσφατα του αρνήθηκαν την αναστολή για 11η φορά και παραμένει πίσω από τα κάγκελα.

Η Γιόκο, η οποία σήμερα είναι 879 ετών, έχει με τον Τζον έναν γιο, τον Σον.

