Αεροσκάφος συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια της Τανζανίας καθώς επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπουκόμπα.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Τανζανίας (TBC), 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο είναι άγνωστο πόσοι επέβαιναν στο αεροπλάνο της Precision Air ή αν υπήρξαν θύματα. Πληροφορίες πάντως θέλουν τον αριθμό των επιβαινόντων να ανέρχεται σε 49.

#BREAKING Passenger plane plunges into Lake Victoria in Tanzania: police

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Νταρ ες Σαλάμ, «έπεσε στη λίμνη Βικτόρια σήμερα το πρωί λόγω καταιγίδας και ισχυρών βροχοπτώσεων» ανέφερε το TBC.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροπλάνο σχεδόν πλήρως βυθισμένο, με την ουρά του μόνο -πράσινου και καφέ χρώματος- να διακρίνεται πάνω από τη στάθμη του νερού.

Notice to the public



Σκάφη διάσωσης έσπευσαν στο σημείο και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέβαλαν προσπάθειες να διασώσουν επιβάτες που είχαν παγιδευτεί στο αεροπλάνο.

Ο πρόεδρος της Τανζανίας, Σαμία Σουλούχου Χασάν, συνέστησε ηρεμία καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania's Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air.