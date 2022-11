Δεν μπορεί να σταματήσει να σκοράρει ο «διαστημικός» ο Έρλινγκ Χάαλαντ…

Ο Νορβηγός έδωσε και πάλι την λύση στην ομάδα του στην αναμέτρηση με την Φούλαμ για λογαριασμό της Premier League από τα σημείο του πέναλντι αυτή την φορά και έφτασε τα 18 γκολ στην Premier League ισοφαρίζοντας έτσι τον αριθμό των γκολ που είχε σημειώσει ο πατέρας του, Αλφ – Ίνγκε, σε όλη του την καριέρα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο πατέρας Χάαλαντ αγωνίστηκε στα σαλόνια της Premier League ως μέσος βέβαια για 8 σεζόν φορώντας τις φανέλες των Νότιγχαμ Φόρεστ, Λιντς και Μάντσεστερ Σίτι και βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα, όπως είπαμε 18 φορές.

Αριθμός που ο γιος Χάαλαντ χρειάστηκε μόνο 12 ματς για να φτάσει…

Erling Haaland has as many Premier League goals as his dad after just 12 games 👏 pic.twitter.com/n1e7NqGJuy

— ESPN UK (@ESPNUK) November 5, 2022