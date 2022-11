Γράφει η Ίλντα Τόσκα*

Η δεκαετία του ’60 και του ’70 ήταν μια διαφορετική εποχή. Τα ροκ συγκροτήματα ήταν στο απόγειο της επιτυχίας τους και οι ροκ σταρ αντιμετωπίζονταν ως «επίγειοι θεοί». Κατά συνέπεια, πολλοί μουσικοί είχαν έναν μεγάλο αριθμό από νεαρές γυναίκες που τους ακολουθούσαν παντού.

Οι λεγόμενες «groupies» έκαναν σεξ μαζί τους, έπαιρναν ναρκωτικά και πήγαιναν σε όλες τις περιοδείες. Πολλές από αυτές όμως, ήταν ανήλικες. Σήμερα, μοιάζει παράξενο πώς ο κόσμος επέτρεψε να συμβεί αυτό και το θεώρησε «φυσιολογικό», αλλά πολλές από εκείνες τις groupies μεγάλωσαν πια για να μπορούν να διηγηθούν τις ιστορίες τους.

Από τον Στίβεν Τάιλερ μέχρι τον Iggy Pop, αυτά είναι τα μεγαλύτερα «είδωλα» της ροκ σκηνής που έκαναν σεξ με ανήλικες.

Στίβεν Τάιλερ

Είναι γνωστό πως ο Στίβεν Τάιλερ, ο εκκεντρικός frontman των Aerosmith, είναι μια από τις πιο περίπλοκες φιγούρες της ροκ. Πίσω στη δεκαετία του ’70, η 15χρονη Julia Holcomb γνώρισε τον 27χρονο Τάιλερ, στα παρασκήνια μιας συναυλίας των Aerosmith και ξεκίνησαν να βγαίνουν.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Τάιλερ ζήτησε από τη μητέρα της να του παραχωρήσει τα δικαιώματα κηδεμονίας, ώστε να μπορεί να την πάρει πέρα από τα σύνορα της πολιτείας. Αργότερα, ο Τάιλερ άρχισε να την πιέζει να κάνει παιδιά και μάλιστα πέταξε τα αντισυλληπτικά της, όπως εξομολογείται η Τζούλια στο ντοκιμαντέρ «Look Away».

Όταν τελικά έμεινε έγκυος, ο Τάιλερ την εγκατέλειψε σε ένα διαμέρισμα ολομόναχη χωρίς χρήματα, ενώ εκείνος πήγαινε σε παγκόσμια περιοδεία. Όταν επέστρεψε, άλλαξε ξαφνικά γνώμη και ανάγκασε την Julia να κάνει έκτρωση. Μετά από έναν χρόνο χώρισαν.

Ντέιβιντ Μπάουι

Ο θρύλος της ροκ, Ντέιβιντ Μπάουι, το 1973 -σε ηλικία 26 ετών- έκανε σεξ με τη 14χρονη γκρούπι, Λόρι Μάντοξ. Μάλιστα, η Λόρι αποκάλυψε πως έχασε την παρθενιά της από τον Μπάουι.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπάουι, εκείνη και η επίσης, ανήλικη γκρούπι, Sable Starr, κατέληξαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μετά από μια συναυλία. Ο ροκ σταρ πήρε την Λόρι στην τουαλέτα, την έβαλε να τον κάνει μπάνιο και στη συνέχεια έκαναν σεξ. Οι δυο τους θα έκαναν αργότερα ένα τρίο με την Starr. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λόρι δεν μετανιώνει για την εμπειρία της με τον Μπόουι.

Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Βασιλιάς της Rock n’ Roll, είναι γνωστό πως είχε εμμονή με νεαρά κορίτσια στην εφηβεία, τα οποία αποκαλούσε ανατριχιαστικά «κεράσια». Σύμφωνα με το βιβλίο «Baby, Let’s Play House», ο Έλβις ένιωθε ανασφάλεια με τις μεγαλύτερες γυναίκες και αντί αυτού προσκαλούσε ομάδες πολύ νεαρών θαυμαστριών για να κοιμηθούν στο σπίτι του.

Σε αυτές τις νυχτερινές συνεδρίες, ο Έλβις τις γαργαλούσε και τις φιλούσε, έπαιζε παλεύοντας μαζί τους και τους μάθαινε ακόμη και πώς να βάφονται με τον τρόπο που του άρεσε. Αργότερα, θα γνωρίσει την πρώτη του σύζυγο, την Πρισίλα Πρίσλεϊ, όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών.

Άντονι Κίντις

O frontman των Red Hot Chilli Peppers έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές για προσβολή της δημοσίας αιδούς, όπως βέβαια και όλο το συγκρότημα. Στην αυτοβιογραφία του, Scar Tissu, καυχιόταν πως είχε σχέση με ένα 14χρονο κορίτσι όταν εκείνος ήταν σχεδόν μια δεκαετία μεγαλύτερος.

«Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Baton Rouge και φυσικά εκείνη ήρθε μαζί μας. Αφού κατεβήκαμε από τη σκηνή, ήρθε σε μένα και μου είπε: ‘Έχω κάτι να σου πω. Ο πατέρας μου είναι αρχηγός της αστυνομίας και ολόκληρη η πολιτεία της Λουιζιάνα με ψάχνει γιατί έχω εξαφανιστεί. Α, και εκτός αυτού, είμαι μόλις δεκατεσσάρων ετών»».

Ο Κίντις συνέχισε: «Δεν φοβόμουν, γιατί, μέσα στο κάπως μπερδεμένο μυαλό μου, ήξερα ότι αν έλεγε στον αρχηγό της αστυνομίας ότι είναι ερωτευμένη μαζί μου, δεν θα έβαζε να με βγάλουν σε ένα χωράφι και να με πυροβολήσουν. Αλλά ήθελα να την πάω αμέσως στο σπίτι της. Έτσι κάναμε σεξ για άλλη μια φορά».

Το 1985 μάλιστα ο Κίντις έγραψε το τραγούδι «Catholic School Girls Rule», το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό.

Iggy Pop

Ο Iggy Pop είναι γνωστός για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία. Στο μελαγχολικό τραγούδι «Look Away» του 1996 όμως, ο Iggy παραδέχεται τη σχέση του με ανήλικη. Συγκεκριμένα, περιγράφει τη σεξουαλική σχέση που είχε με τη διάσημη γκρούπι, Sable Starr , όταν εκείνη ήταν 13 ετών και εκείνος 23.

«Κοιμήθηκα με τη Sable όταν ήταν 13 ετών. Οι γονείς της ήταν πολύ πλούσιοι για να κάνουν οτιδήποτε.

Έκανε το γύρο του Λος Άντζελες. Μέχρι που μια κούκλα της Νέας Υόρκης την πήρε μακριά».

Η «κούκλα της Νέας Υόρκης» αναφέρεται στο μέλος των «New York Dolls», Johnny Thunders, με τον οποίο η Sable άρχισε να βγαίνει όταν ήταν 16 ετών και η σχέση τους κατέληξε σε κακοποίηση, σύμφωνα με το «Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk».

* Η Ίλντα Τόσκα σπουδάζει στη New Media Studies