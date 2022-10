Μια μητέρα από το Τέξας μολύνθηκε με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, αφού ένας επιστάτης στα γραφεία που εργαζόταν, φέρεται να ούρησε στο μπουκάλι του νερού της.

Η μητέρα δύο παιδιών, από το Χιούστον, έπαθε σοκ όταν το κατάλαβε.

Η μητέρα δύο παιδιών από το Χιούστον, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί, ανακάλυψε τα τρομακτικά γεγονότα μετά την εγκατάσταση μιας κατασκοπευτικής κάμερας στο γραφείο της.

Ο επιστάτης, Lucio Diaz, 50 ετών, φέρεται να έχωσε τα γεννητικά του όργανα στο νερό της περίπου «μέχρι τη μέση» πριν «γείρει το μπουκάλι προς τα πίσω και ουσιαστικά ξεπλύνει το πέος του στο νερό μου», δήλωσε η γυναίκα, σύμφωνα με την DailyMail.

Mother infected with incurable STD after janitor at doctor’s office where she works ‘stuck his penis in her water bottle’ https://t.co/6gUksjmvMF

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 19, 2022