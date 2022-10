Έντονες είναι οι ανησυχίες σχετικά με την Ιρανή αθλήτρια της αναρρίχησης Ελνάζ Ρεκάμπι, η οποία αγωνίστηκε στη Σεούλ χωρίς να φορά χιτζάμπ.

Σύμφωνα με το BBC φίλοι της 33χρονης ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την αθλήτρια από την Κυριακή.

Από την πλευρά της η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Κορέα αναφέρουν ότι η Ρεκάμπι αναχώρησε σήμερα από τη Σεούλ για την Τεχεράνη.

Η 33χρονη αγωνίστηκε στο Ασιατικό πρωτάθλημα αναρρίχησης δίχως να φορά χιτζάμπ, με μια κορδέλα στα μαλλιά της, που ήταν πιασμένα σε αλογοουρά. Κάτι που ερμηνεύθηκε ως κίνηση σε ένδειξη αλληλεγγύης με το κίνημα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Μέσω Twitter η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Κορέα ανέφερε ότι η Ρεκάμπι «αναχώρησε από τη Σεούλ προς το Ιράν νωρίς το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας». Στην ίδια ανάρτηση, η πρεσβεία «αρνήθηκε κατηγορηματικά» όλες τις «ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση που αφορά την Ελνάζ Ρεκάμπι».

Η Ράνα Ραχιμπούρ, παρουσιάστρια του BBC World Service, έγραψε επίσης στο Twitter το πρωί της Τρίτης ότι η Ρεκάμπι βρίσκεται ήδη σε πτήση προς την Τεχεράνη. «Υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλειά της», συμπλήρωσε.

Πηγές που επικαλείται το BBC ανέφεραν ότι κατασχέθηκαν το κινητό και το διαβατήριο της αθλήτριας.

Elnaz Rekabi got to the final round of the Asian Climbing Competitions and finished in 4th place.

She competed WITHOUT HIJAB while competing for Iran.

The Women Uprising is already an irreversible rupture pic.twitter.com/3bSnW0jGCR

— Maziar (@Muzyar) October 16, 2022