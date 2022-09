Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Izhevsk στη Ρωσία. Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με το ρωσικό RIA, μέχρι στιγμής υπάρχουν 6 νεκροί και 20 τραυματίες, ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης της επίθεσης βρέθηκε νεκρός. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται να αυτοκτόνησε.

Νεκρός φαίνεται να είναι ο φύλακας του σχολείου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Ria ανάμεσα στα θύματα είναι και τρία παιδιά.

«Μέχρι στιγμής, ένα άγνωστο άτομο εισήλθε στο σχολείο, σκότωσε έναν φύλακα, είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχουν παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς και στους τραυματίες. Τώρα η εκκένωση έχει τελειώσει. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα,» δήλωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εσωτερικών που κάνει λόγο για 6 νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που φέρεται να είναι από το σχολείο, χωρίς ωστόσο να μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

