Στις 3 Ιουλίου 1969, ο Μπράιαν Τζόουνς πνίγηκε στην πισίνα του σε ηλικία μόλις 27 ετών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στο σπίτι του στο Cotchford Farm εκείνο το βράδυ.

Οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν σχεδόν αμέσως όταν ο συνιδρυτής των Rolling Stones, Μπράιαν Τζόουνς, βρέθηκε νεκρός το 1969. Αλλά περίπου 53 χρόνια αργότερα, ο θάνατός του παραμένει ένα μυστήριο.

Είναι γνωστό ότι ο 27χρονος Μπράιαν Τζόουνς πνίγηκε στο σπίτι του, τη φημισμένη φάρμα Cotchford Farm, στο Χάρτφιλντ του Ανατολικού Σάσεξ, στη νότια Αγγλία. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συνθήκες γύρω από το θάνατο του Μπράιαν Τζόουνς παραμένουν ασαφείς.

Υπάρχουν αρκετοί μάρτυρες που λένε διαφορετικές ιστορίες για τη νύχτα που πέθανε ο Μπράιαν Τζόουνς, μαζί με μια έκθεση του ιατροδικαστή που δεν ταυτίζεται με όσα είπε η αστυνομία στον Τύπο. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν επίσης κάποιες μάλλον περίεργες συμπτώσεις, καθώς και κάποιες νέες ιδέες από ειδικούς που μελέτησαν τα δεδομένα της έκθεσης θανάτου – και υπάρχει ακόμη και μια υποτιθέμενη ομολογία από έναν επί μακρόν ύποπτο για το θάνατο του Μπράιαν Τζόουνς.

Όλες αυτές οι πληροφορίες οδηγούν σε πολλά ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του κιθαρίστα των Rolling Stones. Αλλά το κύριο ερώτημα είναι: «Όλα αυτά τελικά καταλήγουν σε φόνο;».

Τα γεγονότα που οδήγησαν στον μυστηριώδη θάνατο του Τζόουνς

Το αγροτόσπιτο του 16ου αιώνα και οι χώροι του ήταν ήδη βαθιά ριζωμένοι στην ιστορία πριν από τον θάνατο του Μπράιαν Τζόουνς. Το Cotchford Farm ανήκε στο παρελθόν στον A.A. Mιλν, τον συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του «Γουίνι το Αρκουδάκι». Στην πραγματικότητα, το Galleons Lap, η γέφυρα Poohsticks και η Pooh Corner βασίζονται σε πραγματικές τοποθεσίες κοντά στο δάσος των εκατό στρεμμάτων του Cotchford.

Αυτά τα ίδια δάση ήταν πιθανότατα θεατές σε αυτό που πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ – κοντά στα μεσάνυχτα της 2ας Ιουλίου 1969.

Ο Μπράιαν Τζόουνς αγόρασε το σπίτι εκείνο τον Νοέμβριο ως διέξοδο από τη συνεχή παρακολούθηση ενός αρχιφύλακα της αστυνομίας της Σκότλαντ Γιαρντ, ονόματι Νόρμαν Πίλτσερ. Ο Πίλτσερ δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένας μνησίκακος καιροσκόπος που κυνηγούσε αστέρες της ποπ και ήρωες της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1960. Ο Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Τζον Λένον και ο Τζόουνς ήταν μερικοί από τους σημαντικότερους συλληφθέντες του – κυρίως με κατασκευασμένες κατηγορίες για μαριχουάνα.

Μετά από κάποιες περιόδους στα δικαστήρια, ο Τζόουνς μπόρεσε να χαλαρώσει κάπως στο αγρόκτημα του East Sussex. Δυστυχώς, ακόμη και όταν εγκατέλειψε τα σκληρά ναρκωτικά η υγεία και η αξιοπιστία πέρασαν από το βαρύ ποτό στην κατάχρηση συνταγογραφούμενων χαπιών. Εκδιώχθηκε από το συγκρότημα στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του στα τέλη της άνοιξης του 1969.

Ο Τζόουνς είδε το Cotchford ως το σπίτι του για πάντα. Έβαλε τον Τομ Κέιλοκ – έναν «φροντιστή» των Στόουνς με διασυνδέσεις στον υπόκοσμο – να προσλάβει κάποιον για να κάνει αναβαθμίσεις στο ακίνητο, όπως αναφέρει το Variety. Ο Kέιλοκ έφερε μια κατασκευαστική εταιρεία με επικεφαλής έναν άνθρωπο που γνώριζε και ονομαζόταν Φρανκ Θόρογκουντ.

Το συνεργείο και ο Θόρογκουντ εκμεταλλεύτηκαν τη διασημότητα του Τζόουνς μετακομίζοντας στην έπαυλη, διασκεδάζοντας και φλερτάροντας εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη του σταρ. Δεν δούλευαν ιδιαίτερα ενώ περνούσαν όλη την ώρα τους στην πισίνα.

Αυτό συνέχισε να συμβαίνει μέχρι τη μέρα που ο Τζόουνς είπε στον Θόρογκουντ ότι τους έδιωχνε και ότι δεν θα λάμβαναν καμία πληρωμή για τις εργασίες που είχαν κάνει –λίγα πράγματα, δηλαδή.

Ήταν ο πνιγμός του Μπράιαν Τζόουνς ένας «θάνατος από κακοτυχία»;

Το ασθενοφόρο μπήκε στην είσοδο του Cotchford Farm λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 3ης Ιουλίου.

Από εδώ και πέρα, γνωρίζουμε ό,τι σημειώνεται στην έκθεση του ιατροδικαστή, ό,τι είπαν (ή δεν είπαν) οι μάρτυρες στη σκηνή και ό,τι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήθελαν να πιστέψει ο κόσμος.

Η αιτία θανάτου του Μπράιαν Τζόουνς στην έκθεση του ιατροδικαστή αναφερόταν επισήμως ως πνιγμός – και τελικά άλλαξε σε «θάνατο από ατύχημα». Βρέθηκε γλυκό νερό στους πνεύμονές του. Και, ενώ υπήρχαν ουσίες ότι στον οργανισμό, τόσο uppers όσο και downers, εντόπισε μόνο τρεις πίντες μπύρας.

Για κάποιον με υψηλή ανοχή στο αλκοόλ και τη φήμη ενός δυνατού κολυμβητή όπως ο Τζόουνς, ο τυχαίος πνιγμός δεν φαινόταν το πιο πιθανό σενάριο. Έπειτα, υπήρχε το γλυκό νερό στους πνεύμονες. Όπως αναφέρει το LA Weekly, η φάρμα Cotchford είχε μια γούρνα με γλυκό νερό κοντά στον κήπο και ορισμένοι από τους φίλους του Τζόουνς πιστεύουν ότι μπορεί να πνίγηκε εκεί.

Στο ντοκιμαντέρ Rolling Stone: The Life and Death of Brian Jones, υποστηρίζεται ότι βιολόγοι εξέτασαν τα δεδομένα του αρχείου θανάτου του Τζόουνς. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άμεσες πιέσεις στους ιστούς και την καρδιά έδειχναν ότι ο Τζόουνς γνώριζε ότι δολοφονούνταν.

Δεύτερον: Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν παρόντες στη σκηνή. Οι περισσότερες αναφορές λένε ότι μόνο τρία άτομα ήταν εκεί: Η φίλη του, Άννα Γόχλιν, η Τζάνετ Λόσον και ο Φρανκ Θόρογκουντ. Ωστόσο, υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές που τοποθετούν μέλη του συνεργείου κατασκευής, τον Τομ Κέιλοκ και την πρώην φίλη του Τζόουνς Σούκι Πουατιέ, επίσης εκεί.

Τέλος: Η αστυνομία και η κοινωνία στο σύνολό της φάνηκε αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει τον Τζόουνς ως πρότυπο για το τι συνέβαινε όταν ακολουθούσες τον τρόπο ζωής της αντικουλτούρας και δεν ακολουθούσες τον ίσιο δρόμο. Αν μπορούσαν να κατηγορηθούν τότε τα ναρκωτικά ή/και η βαριά κατανάλωση αλκοόλ, θα το έκαναν.

Εξελίξεις στην υπόθεση τις επόμενες δεκαετίες

Η αστυνομία άνοιξε και έκλεισε την έρευνα για τον θάνατο του Μπράιαν Τζόουνς τρεις φορές – το 1984, το 1994 και το 2009. Τα νέα στοιχεία περιλάμβαναν τη σύνδεση μεταξύ του Φρανκ Θόρογκουντ και του σχεδόν θανατηφόρου ξυλοδαρμού της ερωμένης του, η οποία μπορεί να προσπάθησε να μιλήσει στην αστυνομία του Sussex, σύμφωνα με το LA Weekly.

Πιθανότατα λήφθηκε επίσης υπόψη η κατάθεση της Άννα Γόχλιν, στην οποία οι Rolling Stones είπαν να επιστρέψει στην πατρίδα της, τη Σουηδία, αμέσως μετά το θάνατο του Μπράιαν. «Δεν ξέρω αν ο Φρανκ ήθελε να σκοτώσει τον Μπράιαν», δήλωσε η ίδια. «Ίσως ήταν ένα παιχνίδι στην πισίνα που πήγε στραβά. Αλλά ήξερα από την αρχή ότι δεν πέθανε από φυσικό θάνατο. Εξακολουθώ να είμαι σίγουρη γι’ αυτό».

Ο Κέιλοκ αργότερα βγήκε να παραδεχτεί ότι ήταν στο Cotchford εκείνο το βράδυ. Λέει ότι του είπε ο αδελφός του -ανώτερος αξιωματικός της Scotland Yard – ότι ο θάνατος του Τζόουνς είχε χαρακτηριστεί ως μια δουλειά συγκάλυψης επειδή η τοπική αστυνομία έκανε πολλά λάθη.

«Νομίζω ότι η αστυνομία ήθελε να απαγγείλει κατηγορία για ανθρωποκτονία, αλλά τους είπαν να το ξεχάσουν. Ο μόνος που θα μπορούσε ενδεχομένως να κατηγορηθεί ήταν ο Φρανκ Θόρογκουντ, επειδή ήταν ο μόνος που βρισκόταν στην πισίνα. Αλλά η αστυνομία είπε “Απλά ξεχάστε το”. Οι εντολές ήρθαν από την κορυφή για να μην το κυνηγήσουν άλλο, και δεν κυνηγήθηκε ποτέ μετά από αυτό» δήλωσε ο Κέιλοκ.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο Θόρογκουντ φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον Τζόουνς στο νεκροκρέβατο του τον Νοέμβριο του 1993, λέγοντας στον Κέιλοκ: «Εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε τον Μπράιαν. Απλά τελικά έσπασα». Ωστόσο, έχει επίσης αναφερθεί ότι ο Κέιλοκ αρνήθηκε την ιστορία με την ομολογία. Ο Kέιλοκ κατηγορήθηκε επίσης ότι έκαψε σημαντικά έγγραφα στο Cotchford και κατέληξε με πολλά από τα υπάρχοντα του Τζόουνς, συμπεριλαμβανομένης της Rolls-Royce του.

Ερωτήματα που παραμένουν σχετικά με το θάνατο του Μπράιαν Τζόουνς

Σήμερα, όλοι οι κύριοι παράγοντες της υπόθεσης είναι νεκροί. Κανείς από όσους ήταν εκεί δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις. Ο Τομ Κέιλοκ πέθανε 40 χρόνια μετά τον Τζόουνς, στις 2 Ιουλίου 2009.

Έτσι, πιθανότατα δεν θα πάρουμε ποτέ απαντήσεις σε κάποια εναπομείναντα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Τζόουνς. Όπως το πώς ο Θόρογκουντ τραυμάτισε τον καρπό του τόσο σοβαρά στις 2 Ιουλίου που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Ή γιατί ο Κέιλοκ δεν ανακρίθηκε ποτέ επίσημα από την αστυνομία.

Η ανάγκη του Τζόουνς να ξεφύγει από τις συνεχείς παρενοχλήσεις του αρχιφύλακα Πίλτσερ στο Λονδίνο έπαιξε μεγάλο ρόλο στη μετακόμισή του στο East Sussex. Κατά ειρωνικό τρόπο, υπάρχει μια ανατροπή στο τέλος αυτού του δράματος. Τα δικαστήρια καταδίκασαν τον ίδιο τον Πίλτσερ με την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη διαστρέβλωση της δικαιοσύνης το 1972, σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Αν και έχει πλέον αποβιώσει, σε ηλικία 84 ετών, ο Πίλτσερ επέμενε ότι ήταν αθώος – και ότι οι ανώτεροι στην ομάδα ήταν οι διεφθαρμένοι, όπως αναφέρει το VICE.

Οι σκέψεις του Πίλτσερ για τους νόμους περί ναρκωτικών εξελίχθηκαν επίσης- αργότερα δήλωσε ότι όλα θα πρέπει να νομιμοποιηθούν και να ρυθμιστούν.

Όσον αφορά τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ο Πίλτσερ είχε πει: «Δεν μας ενδιέφερε αν καπνίζουν κάνναβη οι μουσικοί της ποπ – θέλαμε να κυνηγήσουμε τους εμπόρους. Αλλά άνθρωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθαν και είπαν: «Αυτοί οι διάσημοι αστέρες που παίρνουν ναρκωτικά αποτελούν κακό παράδειγμα για τα παιδιά και θέλουμε να τους κυνηγήσετε». Έτσι, οι εντολές είναι εντολές – και αυτό κάναμε».