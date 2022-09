Τα ζώα επικοινωνούν με τους δικούς τους κανόνες και πολλές φορές μας ξαφνιάζουν με τις πράξεις τους γιατί περιέχουν περισσότερο ανθρωπιά και από τις ανθρώπινες δικές μας πράξεις που σπανίζουν στις μέρες μας.

Σε αυτό το συγκινητικό βίντεο, που είναι δύσκολο να μην βουρκώσεις, ένα πουλί γίνεται παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Ένας σκαντζόχοιρος βρίσκεται στην μέση ενός αυτοκινητοδρόμου. Ξαφνικά, εμφανίζεται ένα πουλί και προσπαθεί με το ράμφος του να σπρώξει τον σκαντζόχοιρο στην άκρη του δρόμου.

Το βίντεο το αλιεύσαμε από το twitter:

A bird telling a hedgehog to hurry across because it’s dangerous🦔🕊 pic.twitter.com/3POcD2eLpj

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 31, 2022