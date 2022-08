Αποζημίωση ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων θα λάβει η Βανέσα Μπράιαντ, όπως αποφάσισε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες, καλώντας την κομητεία να πληρώσει ακριβά τη διαρροή φωτογραφιών από το δυστύχημα με το ελικόπτερο που στοίχισε την ζωή στον Κόμπι Μπράιντ, την κόρη του, Τζιάνα και άλλα 7 άτομα στις 26 Ιανουαρίου 2020.

Η απόφαση των εννέα ενόρκων ήταν ομόφωνη καθώς εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τη θέση της Βανέσα Μπράιαντ ότι οι φωτογραφίες που τράβηξαν αστυνομικοί και πυροσβέστες του Λος Άντζελες παραβίασαν την ιδιωτικότητά της και προκάλεσαν συναισθηματικό στρες στην ίδια και τα υπόλοιπα παιδιά της, μολονότι οι μακάβριες φωτογραφίες από την πτώση του ελικοπτέρου και τα θύματα ανάμεσα στις λαμαρίνες δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

O Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του, Τζιάννα, ήταν ανάμεσα στα εννέα θύματα του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην Καλιφόρνια το 2020 εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και της έλλειψης συστήματος προειδοποίησης στο ελικόπτερο.

Οι φωτογραφίες του Κόμπι Μπράιαντ που σήμερα αν ζούσε θα ήταν 44 ετών είχαν διακινηθεί ανάμεσα σε εργαζόμενους στο γραφείο του σερίφη και της πυροσβεστικής της επαρχίας του Λος Άντζελες.

NEW: Vanessa Bryant was awarded $16 million by a jury after Los Angeles officials shared graphic photos of the remains of Kobe and Gianna Bryant and seven others at the deadly 2020 helicopter crash https://t.co/PpbSATrIQb

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) August 24, 2022