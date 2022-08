Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η έκρηξη οργής γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου κατά του κορυφαίου λοιμωξιολόγου των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια podcast, όπου η Μέγκιν Κέλι μιλά με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς για τον επιστήμονα.

Η Κέλι, συγκεκριμένα, εξοργίστηκε με τη δήλωση Φάουτσι σύμφωνα με την οποία «θα σκεφτόταν» να καταθέσει στο Κογκρέσο εάν οι Ρεπουμπλικάνοι τον καλoύσαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ακούγεται σαν να απαντά σε πρόσκληση σε απογευματινό τσάι» είπε η Κέλι. «’Θα το σκεφτώ’. Αντε γ…., Δρ. Φάουτσι. Δεν μπορείς να πεις αν θα πας. Λαμβάνεις κλήτευση του Κογκρέσου, εμφανίζεσαι» είπε μεταξύ άλλων η Κέλι.

Dr. Fauci says he’ll «consider» appearing before Congress next year. @MegynKelly: «You don’t get to say whether you go. You get a congressional subpoena, you show up, or you get the Steve Bannon treatment…»

Watch her FULL monologue on Fauci’s lies here: https://t.co/3fC9p5r9t2 pic.twitter.com/IpnO7tnxhf

— The Megyn Kelly Show (@MegynKellyShow) August 25, 2022