Η επιστροφή στα θρανία βρίσκει φέτος τη σχολική κοινότητα με ένα νέο εργαλείο στα χέρια, την ψηφιακή πλατφόρμα «Polifimos.gr» που ξεκινά την πιλοτική της εφαρμογή από τις 56 σχολικές μονάδες του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης με απώτερο στόχο να συμβάλει δραστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου του σχολικού bullying.

Ο «Polifimos» γεννήθηκε τον Ιούλιο, μέσα από την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και είναι προγραμματισμένος να δέχεται επώνυμες καταγγελίες από ενηλίκους σχετικά με περιστατικά εκφοβισμού ανηλίκων.

Πρόσβαση στις καταγγελίες θα έχουν μόνο η ΕΛ.ΑΣ. και το επιστημονικό προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου που θα φροντίζουν για τις περαιτέρω ενέργειες, με πρωταρχικό μέλημα την προστασία των ανηλίκων που εμπλέκονται στο συμβάν.

Συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ.

«Η πλατφόρμα ονομάστηκε «POLIFIMOS» ως ακρωνύμιο αυτού που αντιπροσωπεύει (Police On Line Information For Inhibiting Misconduct On Schools)», σημειώνει ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης στα «ΝΕΑ».

«Με τη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. και των Κοινωνικών Δημοτικών Υπηρεσιών, γίνεται ένας γίγαντας που «βλέπει όσα πρέπει να δει». Στόχος είναι ένας μαθητής που αναπτύσσει παραβατική συμπεριφορά να εντοπιστεί και να βοηθηθεί, όχι να στοχοποιηθεί ή να στιγματιστεί. Ομως, σε όλα τα παιδιά που επιλέγουν να δρουν παραβατικά πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που επιτρέπει εύκολα στο θύμα να ζητήσει βοήθεια» εξηγεί ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας:

«Το αναφέρω αυτό, γιατί πρέπει να διαφαίνεται ότι είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την καταγραφή και ορθή διαχείριση του συνόλου των περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς εις βάρος ανήλικων μαθητών, τόσο αυτών που χρήζουν παρέμβασης της Δικαιοσύνης, αλλά και αυτών που απαιτούν διαμεσολάβηση μεταξύ μερών ή βοήθεια από Κοινωνικές Υπηρεσίες. Με αυτόν τον μηχανισμό, κάθε συμβάν μπορεί να λάβει βοήθεια».

Πίσω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπάρχει η βαριά σκιά μιας τραγικής υπόθεσης, της αυτοκτονίας ενός μαθητή του 3ου Γυμνάσιου Αργυρούπολης, του 15χρονου Νικόλα, το 2018.

«Ισως, αν μαθαίναμε τότε ότι το παιδί αυτό δεχόταν σκληρό bullying από συμμαθητές του, να είχαμε προλάβει να του σώσουμε τη ζωή. Στόχος τώρα είναι να προλάβουμε άσχημες εξελίξεις. Γι’ αυτό σχεδιάστηκε η πλατφόρμα, για να δώσει τη δυνατότητα σε όποιον ενήλικο γνωρίζει κάτι, είτε είναι γονιός είτε κάποιος άλλος στο περιβάλλον του παιδιού, με τα στοιχεία του, επώνυμα, να ενημερώσει ώστε οι αρμόδιοι φορείς να επικοινωνήσουν με τον καταγγέλλοντα για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες».

Λειτουργία

Οσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του «Polifimos», της πλατφόρμας υποβολής συμβάντων εις βάρος ανήλικων μαθητών, οι σχεδιαστές της εξηγούν ότι είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε οι καταγγελίες να γίνονται εύκολα και σωστά.

Κατ’ αρχάς, υπάρχει ο διαχωρισμός των περιστατικών σε εξωσχολικά και ενδοσχολικά, γεγονός που βοηθά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε μελλοντικές παρεμβάσεις. Τα πεδία που χρειάζεται να συμπληρωθούν στη φόρμα καταγγελίας είναι, μεταξύ άλλων, το σχολείο, η ημερομηνία και ώρα του συμβάντος, το όνομα και η τάξη του καταγγέλλοντος μαθητή και του καταγγελλόμενου, ένα κινητό τηλέφωνο και η περιγραφή της καταγγελίας.

Επίσης, υπάρχουν λέξεις – κλειδιά όπως «λεκτική βία», «σωματική βία», «μικροτραυματισμός», «κλοπή», «φθορά ξένης περιουσίας», ώστε σε βάθος χρόνου να συγκεντρώνονται κατηγοριοποιημένα στατιστικά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για στοχευμένες δράσεις σε σχολικές μονάδες ή περιοχές που παρατηρείται έξαρση συγκεκριμένων συμπεριφορών. Οι πιθανές εκβάσεις μιας καταγγελίας είναι να ολοκληρωθεί η εξέταση και να μην προκύψει αδίκημα οπότε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, να φτάσει ο φάκελος στην Εισαγγελία Ανηλίκων ή, για πιο ήπια περιστατικά, να αναλάβουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών για την εκτόνωση της έντασης.

«Θέλουμε να δώσουμε ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του bullying. Λέμε stop στο bullying, μιλάμε για να προλάβουμε. Επόμενο βήμα να ενημερώσουμε Συλλόγους Γονέων από τους οποίους θα ζητήσουμε συνεργασία. Αν πετύχει το συγκεκριμένο μοντέλο, θα είναι ευχής έργον να εφαρμόσουν αυτήν την καλή πρακτική, με την οποία ο δήμος μας πρωτοπορεί, και άλλοι δήμοι της χώρας» αναφέρει ο Γιάννης Κωνσταντάτος.