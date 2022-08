Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε, αργά το απόγευμα της Τρίτης, περιοχή στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Σουμάτρας στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, πρόσθεσε το GFZ.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Αμερικανικού Γεωφυσικού Ινστιτούτου (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 6 βαθμών.

BREAKING 🇮🇩 : 6.0-magnitude quake hits off coast of Indonesia’s South Sumatra – USGS

♦️A magnitude 6.0 earthquake took place 142km South of #PagarAlam, Indonesia at 14:31 UTC. Its depth was 64km – AFP#EarthQuake #Sumatra #Indonesia pic.twitter.com/cqYvUYZ1it

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 23, 2022