Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να μετράει πλέον αντίστροφα για το US Open (27/8 – 11/9).

Σήμερα, μάλιστα, η συμπατριώτισσά μας είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με την σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς. Μια από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου τένις. Η Μαρία μοιράστηκε το κορτ του Arthur Ashe Stadium με την Αμερικανίδα, κάτοχο 23 Grand Slams, η οποία μάλιστα θα αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωση του US Open.

Υπενθυμίζουμε ότι η Σερένα Γουίλιαμς ήταν ο είδωλο της Μαρίας, όταν η Ελληνίδα τενίστρια ήταν μικρή. Η συμπατριώτισσά μας μάλιστα είχε αντιμετωπίσει στο US Open την Σερένα το 2020, στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου, με την Αμερικανίδα να παίρνει τη νίκη με 2-1 σετ.

Μια προπόνηση που θα βοηθήσει πολύ την Μαρία ενόψει του US Open, του τέταρτου και τελευταίου Grand Slam της φετινής σεζόν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (25/8). Θεωρητικά μάλιστα η Σάκκαρη μπορεί να αντιμετωπίσει τη Σερένα από τον 1ο γύρο, αφού η Αμερικανίδα είναι useeded και η Μαία στο Νο.3.

Δείτε βίντεο από την κοινή τους προπόνηση:

Morning practice in Ashe for Serena Williams and Maria Sakkari. Bashing the ball up the throat of the court.

Rennae Stubbs on court with Serena and coach Eric Hechtman #USOpen pic.twitter.com/xqMm96Hd4o

— Nick McCarvel (@NickMcCarvel) August 23, 2022