Αμερικανίδες βουλευτές εξεγέρθηκαν χθες Τετάρτη κατά του «πολέμου εναντίον των γυναικών» μετά την απόφαση εφετείου στη Φλόριντα των ΗΠΑ να επικυρώσει ετυμηγορία σε πρώτο βαθμό που αποφάνθηκε ότι έφηβη 16 ετών, οι γονείς της οποίας έχουν αποβιώσει, δεν είναι «αρκετά ώριμη» για να κάνει άμβλωση (στη φωτογραφία αρχείου του Reuter/Octavio Jones, επάνω, διαδήλωση υπέρ των αμβλώσεων στη Φλόριντα).

«Σε ποιον κόσμο μια 16χρονη είναι πολύ ανώριμη για να υποβληθεί σε άμβλωση, αλλά αρκετά ώριμη για να γεννήσει και να μεγαλώσει παιδί;», απαίτησε να μάθει μέσω Twitter η δημοκρατική βουλευτής του Οχάιο Τζόις Μπίτι, που υποστήριξαν οι συναδέλφισσές της Μπόνι Γουότσον Κόλμαν (Δημοκρατική, Νιου Τζέρζι) και Κάθριν Κλαρκ (Δημοκρατική, Μασαχουσέτη).

In what world is a 16 year old too immature to receive an abortion but mature enough to commit to carrying and raising a child?

MAGA-Republicans haven’t wasted any time weaponizing the loss of Roe against women and girls everywhere.

https://t.co/Dv7V9BAv5C

— Rep. Joyce Beatty (@RepBeatty) August 17, 2022