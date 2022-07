Η εκτέλεση από τη στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ τεσσάρων κρατούμενων, συμπεριλαμβανομένου πρώην βουλευτή του κόμματος της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, ήταν «ενέργεια ακραίας απανθρωπιάς», στηλίτευσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

«Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών πρέπει να δείξουν στη χούντα ότι θα πληρώσει για τα εγκλήματά της», τόνισε η Ελέιν Πίρσον, η διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ για την Ασία.

Οι εκτελέσεις στις οποίες προχώρησε το στρατιωτικό καθεστώς είναι οι πρώτες έπειτα από 30 χρόνια και πλέον, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατουμένους.

Αναλογούν «σε αυθαίρετες στερήσεις ζωής και αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα του φρικτού ιστορικού της Μιανμάρ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», σχολίασε ο διευθυντής του τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια, ο Έρβιν φαν ντερ Μπορχτ. Οι εκτελεσθέντες «δικάστηκαν από στρατοδικεία υπό άκρα μυστικότητα και με βαθιά άδικο τρόπο. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως», καθώς «πάνω από 100 άνθρωποι πιστεύεται ότι αναμένουν την εκτέλεσή τους έπειτα από τις καταδίκες τους σε παρόμοιες διαδικασίες».

Ο Τομ Άντριους, ο ειδικός εισηγητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ, δήλωσε «αγανακτισμένος και ανάστατος» για την εκτέλεση «αυτών των πατριωτών και αγωνιστών για ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», προσθέτοντας ότι «η καρδιά μου βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους φίλους και στους αγαπημένους τους και σε σε όλους όσοι γίνονται θύματα των κλιμακούμενων φρικαλεοτήτων της χούντας».

«Αυτές οι αχρείες πράξεις πρέπει να αποτελέσουν σημείο καμπής για τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε ο κ. Άντριους.

UN Special Rapporteur @RapporteurUn said the «depraved acts must be a turning point for the international community». People in Myanmar fear outrage alone will not stop more executions. https://t.co/xdB192RNou #WhatsHappeningInMyanmar

— Matthew Tostevin (@TostevinM) July 25, 2022