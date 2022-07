Ένας άντρας πέθανε και ένας άλλος τραυματίστηκε μετά από μια μεγάλη τρύπα που σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από μια πισίνα σε χώρο εκδηλώσεων, στο χωριό Karmei Yosef του Ισραήλ, επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο νεκρός άνδρας, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως τον 32χρονο Klil Kimhi, φέρεται να συμμετείχε σε ένα ιδιωτικό πάρτι εργασίας, που πραγματοποιήθηκε από μια εταιρεία, η οποία ενοικίασε τον χώρο για τους υπαλλήλους της.

Στη μνήμη του, πολλοί φίλοι του έγραψαν συλλυπητήρια μηνύματα στον τοίχο του Kimhi στο Facebook μετά το θάνατό του, με έναν να τον ευχαριστεί για «όλα τα γέλια» και έναν άλλο να τον περιγράφει ως «τον καλύτερο φίλο στον κόσμο».

Βίντεο από το τραγικό περιστατικό – που μετέδωσε το Fox News Digital – δείχνει την στιγμή που η τρύπα ρουφάει με ταχύτατους ρυθμούς ταυτόχρονα νερό και φουσκωτά της πισίνας, ενώ κολυμβητές προσπαθούν να μην πέσουν μέσα.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died. pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

Το πτώμα του 32χρονου βρέθηκε λίγες ώρες αφότου το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ολοκλήρωσε την έρευνα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στο Ισραήλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου.

Σε ανακοίνωση που μεταφράστηκε από τα εβραϊκά στα αγγλικά και δόθηκε στο Fox News Digital, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε: «Στο τέλος των επιχειρησιακών ερευνών, η Αστυνομία και οι Υπηρεσίες Πυρόσβεσης και Διάσωσης εντόπισαν τον αγνοούμενο, έναν περίπου 30χρονο κάτοικο του Τελ Αβίβ – δυστυχώς ήταν νεκρός».

Η Aviv Bublil, ναυαγοσώστρια που εργαζόταν στο πάρτι στην πισίνα, δήλωσε στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο, Ynet, ότι γύρω στις 2:00 μ.μ. ώρα Ισραήλ, μια «δίνη» εμφανίστηκε στην πισίνα και ότι φώναξε στον κόσμο να βγουν, αλλά εκείνοι έμειναν.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι ο κόσμος μπορεί να νόμιζε ότι επρόκειτο για παιχνίδι και ίσως να μην αντιλήφθηκαν ότι κινδύνευαν.

«Δευτερόλεπτα αργότερα το έδαφος απλά κατέρρευσε», είπε. «Είδα δύο ανθρώπους… δύο άνθρωποι αγνοούνταν. Ένας που δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε και ένας φαινόταν ανάμεσα στα χαλάσματα από ψηλά. Το πρώτο μου ένστικτο ήταν να προσπαθήσω να μπω μέσα, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα. Οπότε κάλεσαν τις υπηρεσίες διάσωσης».

Και συνέχισε: «Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Κατάλαβα ότι πρόκειται για ασυνήθιστο γεγονός που δεν βλέπω σε πισίνες».

Some more info: It took hours to recover the body because the tunnel was unstable and they needed to send a dog in with a GoPro camera and then line the sides with some sort of stabilizing material. Potentially caused by slow water seepage over time destabilizing the soil. pic.twitter.com/E2MfowHdTo

