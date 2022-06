Λίγες μέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, ο Μακρόν είχε πάει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν και να τον μεταπείσει να μην επιτεθεί. Τότε σε όλους είχε κάνει εντύπωση το λευκό τραπέζι στο οποίο κάθισαν οι δυο ηγέτες.

Ήταν τεράστιο κυριολεκτικά και ο ένας καθόταν στη μια άκρη και ο άλλος στην άλλη. Το τραπέζι ξεπερνούσε τα 6 μέτρα. Τότε είχαν πει κάποιοι πως ο Πούτιν το έκανε για να εξευτελίσει τον Γάλλο Πρόεδρο και να τον κάνει να αισθανθεί μειονεκτικά.

Above – the G7 summit.

9 people at the table. Below – the Caspian summit (Putin is participating).

Κάποιοι άλλοι είπαν ότι επειδή ο Μακρόν αρνήθηκε να υποβληθεί στο ρωσικό τεστ για τον covid-19, κάθισαν στο μεγάλο τραπέζι για να έχουν μεταξύ τους απόσταση να μην κολλήσουν.

Κάποιοι άλλοι που γνώριζαν είπαν πως το συγκεκριμένο τραπέζι είναι διακοσμημένο με φύλλα χρυσού, κατασκευάστηκε πριν από 25 χρόνια από τον Renato Pologna και η αξία του ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Τραπέζι σαν γήπεδο

Φαίνεται όμως πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μια εμμονή με τα τεράστια τραπέζια. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Κασπίας (5 χώρες) το τραπέζι που κάθισαν οι ηγέτες δεν έχει όμοιο του.

Η σύνοδος έγινε στο Τουρκμενιστάν και σε αυτήν συμμετείχαν εκτός από τον Πούτιν, οι πρόεδροι του Τουρκμενιστάν, Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ, του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, του Καζακστάν, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, και του Ιράν, Σαγίντε Εμπραχίμ Ραΐσι.

Και το τραπέζι ξεπερνάει κάθε φαντασία. Είναι τουλάχιστον 20 μέτρα στο μήκος και 5 στο πλάτος, σχηματίζει παραλληλόγραμμο και ο κάθε ηγέτης από τον άλλον απέχει… «παρασάγγες»

Την ίδια στιγμή στη σύνοδο των G7, εννέα οι ηγέτες καθόντουσαν σχεδόν στριμωγμένοι σε ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι. Και φυσικά μόλις οι εικόνες του τραπεζιού που κάθεται ο Πούτιν βγήκαν στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν πάρτι.

«Έχει κάτσει ποτέ ο Πούτιν σε νορμάλ τραπέζι;» αναρωτιέται κάποιος χρήστης και ένας άλλος γράφει: «Πέντε ηγέτες παρίστανται σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Κασπίας στην Ασγκαμπάτ. Ο Πούτιν είναι ένας εξ αυτών. Νομίζω ότι το τραπέζι τους είναι πολύ μικρό». Και τα σχόλια συνεχίζουν: «Το τραπέζι του Πούτιν μεγαλώνει κάθε εβδομάδα; Τι γίνεται; Τι μας κρύβουν».