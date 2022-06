Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του πολύπαθου Αφγανιστάν ζούσε ήδη μια επίγεια κόλαση πολύ προτού ο φονικός σεισμός των 6,1 Ρίχτερ πλήξει την Τετάρτη τα ανατολικά της χώρας, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Η καταστροφή -με πάνω από 1.000 νεκρούς, περισσότερους από 1.500 τραυματίες και άγνωστο αριθμό αγνοούμενων κάτω από τα ερείπια- έρχεται να προστεθεί σε μια διαρκώς επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα.

Σχεδόν ο μισός αφγανικός λαός λιμοκτονεί. Δέκα μήνες μετά τη χαοτική αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Αφγανιστάν, την παράδοση ουσιαστικά της χώρας πίσω στους σκοταδιστές Ταλιμπάν και τις μετέπειτα σκληρές διεθνείς κυρώσεις, η εθνική οικονομία έχει καταρρεύσει.

Αντιμέτωποι τώρα με τον φονικότερο σεισμό στη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες και μια τεράστια πρόκληση για το καθεστώς τους, οι Ταλιμπάν απηύθυναν έκκληση για διεθνή βοήθεια.

Γειτονικά κράτη, όπως το Πακιστάν, ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις αρωγής που συνεχίζουν να δρουν στο Αφγανιστάν έχουν ήδη σπεύσει σε βοήθεια. Στις πράξεις, όχι στα λόγια.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δήλωσαν έτοιμες να συνδράμουν.

Όμως οργανισμοί και κυβερνήσεις έχουν περιορίσει δραματικά τα προγράμματα βοήθειας, σε μια χώρα που είναι εδώ και δεκαετίες σχεδόν πλήρως εξαρτώμενη από την έξωθεν βοήθεια.

Η εξίσωση της παροχής στήριξης στους πληγέντες χωρίς να ωφεληθεί από αυτή η μη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Καμπούλ αποτελεί για άπαντες έναν δύσκολο «γρίφο».

Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των θυμάτων. Ούτε των σεισμόπληκτων. Ούτε των λιμοκτονούντων…

