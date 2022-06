Ο Άντι Χουέν

Οι συγγενείς του Αλεξάντερ και του Άντι είχαν να ακούσουν νέα τους από τις 8 Ιουνίου.

Στις 15 του μήνα έγινε μια «ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» στο Twitter από την Task Force Baguett, Μια αυτοπροσδιοριζόμενη ομάδα Αμερικανών και Γάλλων πρώην στρατιωτικών, με ενεργό τώρα δράση στα ουκρανικά εδάφη.

Ανέφερε ότι δύο Αμερικανοί που πολεμούσαν στις τάξεις της είχαν συλληφθεί μια εβδομάδα νωρίτερα από τους Ρώσους, έπειτα από μάχη.

Δεν τους κατονόμαζε, παρά τους ανέφερε με τα ψευδώνυμα «Μπάμα και Χέιτ». Την πληροφορία, επεσήμανε, επιβεβαίωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών. Επισήμως όμως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε ακόμη τότε λόγο για αναφορές που ερευνώνται.

Την επομένη κυκλοφόρησε φωτογραφία των δύο Αμερικανικών στην καρότσα ενός στρατιωτικού φορτηγού, με τα χέρια τους πισώπλατα δεμένα.

Bama and Hate, the American volunteers that disappeared during a battle in #Kharkiv region, appear to be alive and in #Russian captivity.

Δύο ημέρες μετά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα βίντεο του RT με τα μηνύματα του Αλεξάντερ και του Άντι.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε και βίντεο με τις καταθέσεις τους, σε άγνωστη τοποθεσία. Κάποια στιγμή πάντως ακούγεται η φωνή αυτού που τους ανακρίνει να λέει ότι βρίσκονται στο Ντονμπάς.

Οι δύο Αμερικανοί φέρονται να συνελήφθησαν έξω από το Χάρκοβο, αφότου χωρίστηκαν από την υπόλοιπη ομάδα τους στη διάρκεια μάχης.

Περιπλανήθηκαν επί ώρες σε ένα δάσος, έχασαν τον προσανατολισμό τους και κατέληξαν σε ένα χωριό. Εκεί έπεσαν πάνω σε ρωσικές δυνάμεις και παραδόθηκαν.

Διαπραγματευτικό «χαρτί» ή θανατική ποινή;

Πρόκειται για τους πρώτους Αμερικανούς που έχει γίνει γνωστό ότι έχουν αιχμαλωτιστεί από τη ρωσική πλευρά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Στο μεσοδιάστημα, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι αγνοούνται τα ίχνη και τρίτου Αμερικανού πολίτη στα ουκρανικά εδάφη. Πρόκειται για τον βετεράνο πεζοναύτη Γκρέιντι Κερπάσι, με 20ετή θητεία στο σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο 49χρονος είχε υπηρετήσει στον πόλεμο στο Ιράκ και αποστρατεύτηκε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο.Η τελευταία φορά που άκουσαν νέα του οι δικοί του ήταν στις 26 Απριλίου.

Εκπρόσωπος της οικογένειας είπε την Washington Post ότι του είχε ανατεθεί η διατήρηση ενός παρατηρητηρίου στην περιοχή της Χερσώνας.

Marine veteran Grady Kurpasi is said to be the third American missing on the front lines in Ukraine — after two other former U.S. service members were reported captured this week by Russian forces. https://t.co/rqGxyLUu5k pic.twitter.com/fgxdgNnc3E — CBS Mornings (@CBSMornings) June 17, 2022

«Τα μέλη των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών που ενδέχεται να κατάγονται από τρίτες χώρες και έχουν ενταχθεί σε αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αιχμάλωτοι πολέμου βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

Αυτές έχουν εν τω μεταξύ παρακαμφθεί κατά το δοκούν από τις ΗΠΑ στα κολαστήρια του Γκουαντάναμο, όπου οι κρατούμενη έχουν «βαφτίσει» από τις αμερικανιές αρχές «μαχητές του εχθρού».

Τώρα, βάσει της δικής της ερμηνείας, η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ξένοι που πολεμούν στο πλευρό των Ουκρανών είναι μισθοφόροι και ότι δεν υπόκεινται στη διεθνή νομική προστασία.

Οι συγγενείς του Αλεξάντερ και του Άντι λένε σε πλέον ελπίζουν σε μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων με Ρώσους αιχμαλώτους των Ουκρανών.

Η κυβέρνηση του Κιέβου αναφέρει ότι ήδη προσπαθεί κάτι ανάλογο για τους τρεις ξένους θανατοποινίτες -δύο Βρετανούς και τον Μαροκινό- στο Ντονέτσκ. Μέχρι στιγμής, δεν θα το έχει καταφέρει…

Αναλυτές τονίζουν ότι με τη δίκη των δύο Αμερικανών το Κρεμλίνο πιθανόν θα επιδιώξει να παρουσιάσει μια καταδίκη τους ως απόδειξη ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, σχολιάζει η βρετανική Telegraph «ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές παραχωρήσεις με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή τους».

Ρωσικά ΜΜΕ ήδη προδικάζουν την ετημυγορία και προβλέπουν σκληρές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Russian state TV discussed the capture of two Americans, Alexander Drueke & Andy Huynh, by Russian forces in Ukraine. Immediately after the clip of crying family members pleading for their lives, state TV host used mocking expressions meaning there’s no chance they will be freed. pic.twitter.com/cOHp1rcwTg — Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 17, 2022

Εθελοντές vs «μισθοφόρων»

Μέχρι και σήμερα παραμένει επί της ουσίας άγνωστο πόσοι ξένοι πολεμούν στο πλευρό των Ουκρανών -κάτι που, ειδικά για τους Αμερικανούς πολίτες, οι ΗΠΑ έχουν δημόσια αποθαρρύνει.

Στις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή, η κυβέρνηση του Κιέβου είχε αναφέρει ότι πάνω από 20.000 «εθελοντές και βετεράνοι από 52 χώρες» είχαν προσφερθεί να πολεμήσουν στη χώρα.

Αυτά, ανέφερε, στις τάξεις της «ξεχωριστής ειδικής μονάδας Διεθνής Αμυντική Λεγεώνα της Ουκρανίας, που συστάθηκε από την GUR του υπουργείου Άμυνας». Ήτοι την ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών.

Αυτές «οι ειδικές δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούν μάχιμες αποστολές για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας», τόνιζε το Κίεβο από τότε.

«Για όσους συνεχίζουν να αμφισβητούν ότι πολεμούμε για την Ουκρανία, ιδού ένα σύντομο βίντεο της ομάδας μας», ανέφερε σε ανάρτηση στις 20 Μαΐου η Task Force Baguette.

For those who still doubt abous us fighting for ukraine, here is a short clip of our team pic.twitter.com/9tUffjuYE6 — Task Force Baguette (@TFBaguette) May 20, 2022

Με πρόσφατη πάντως ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει «ψέματα» τις αναφορές για «20.000 ξένους που “μάχονται” κατά των ρωσικών δυνάμεων».

Από την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» και ως τις 17 Ιουνίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου, Ιγκόρ Κονασένκοφ, έχουν φτάσει 6.956 στην Ουκρανία.

Εξ αυτών, είπε, 1.956 έχουν ήδη σκοτωθεί, άλλοι 1.779 έχουν φύγει και «προς το παρόν 3.221 μισθοφόροι είναι ακόμα ζωντανοί».

Έκανε λόγο, δε, για «μισθοφόρους και στρατιωτικούς ειδικούς από 64 χώρες».

Οι περισσότεροι, σύμφωνα τουλάχιστον με τη ρωσική λίστα, προέρχονται από την Πολωνία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων, συμπεριλαμβάνει και 4 Έλληνες. Ένας «εξολοθρεύτηκε», αναφέρει, δύο «αναχώρησαν» και ένας παραμένει στα ουκρανικά εδάφη.

Κάνει επίσης λόγο και για έναν μαχητή από την Κύπρο. Περιέργως μάλιστα την κατατάσει στον πίνακα όχι των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά της Ασίας, μαζί με την Τουρκία.