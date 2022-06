Ψηλά στην ατζέντα της επιθετικής ρητορικής της απέναντι στην Ελλάδα επιχειρεί να κρατήσει τα αποτελέσματα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού η Τουρκία. Με τα τουρκικά ΜΜΕ να ακολουθούν τις δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης Ερντογάν και να επιχειρούν αξιοποίηση κάθε τοποθέτησης που θα μπορούσε να ενισχύσει το blame game εναντίον της Αθήνας.

Σε δημοσίευμα της η Daily Sabah υποστηρίζει ότι «η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας επικεντρώνεται σε ζητήματα ασφάλειας» και δημιουργεί «μια ατμόσφαιρα φόβου» μεταξύ των μεταναστών και των υποστηρικτών τους, επικαλούμενη την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μαίρη Λώλορ, προσθέτοντας ότι αυτή η πολιτική έχει «ασφυκτική επίδραση» στην κοινωνία των πολιτών.

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη έκδοση της Σαμπάχ, η Λώλορ υποστήριξε ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα «δέχονται σοβαρή πίεση» ενώ προσπαθούν να προστατεύσουν τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες.

Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ωστόσο ότι «οι γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν και μια ελλιπής στήριξη από την Ε.Ε. οδηγούν σε ορισμένα ερωτήματα για την Ελλάδα γύρω από τη μετανάστευση, τα οποία δεν έχουν τεθεί για πολλά άλλα κράτη».

PRESS RELEASE: The Greek Govt’s approach has fostered a climate of fear among refugees, asylum seekers, migrants and the #HumanRightsDefenders acting in solidarity with them.@NaomiOhReally @NektariaPsaraki @HelenaSmithGDN @FabienPerrier @NikiKitsantonishttps://t.co/qX2tyegYA7

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) June 22, 2022