Το δημοτικό σχολείο Robb στο Uvalde στο Τέξας έγινε γνωστό για τον χειρότερο λόγο.

Στις 24 Μαΐου, ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις οδηγώντας στον θάνατο 19 μικρά παιδιά που λίγες ώρες πριν είχαν γιορτάσει την αποφοίτησή τους, αλλά και δύο δασκάλους.

Οι πληγές παραμένουν ακόμη ανοικτές τόσο στις οικογένειες των θυμάτων και στις καρδιές των παιδιών που επέζησαν, όσο και συνολικά στην πόλη της Δύσης.

Όπως αναφέρει το BBC, σε μια προσπάθεια να ξεθωριάσουν τις άσχημες μνήμες από το μακελειό του Μαΐου, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε την κατεδάφιση του σχολείου.

«Δεν μπορείς ποτέ να ζητήσεις από ένα παιδί ή από έναν δάσκαλο να επιστρέψει σε αυτό το σχολείο. Ποτέ» σχολίασε ο δήμαρχος του Ουβάλντε, ο οποίος επέκρινε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας (DPS) και τον αρχηγό του που έχουν αναλάβει την έρευνα για το αιματηρό περιστατικό.

Οι αξιωματούχοι της πόλης κατηγορούν πλέον ανοικτά τις Αρχές για φιάσκο. Ηδη έχουν εμφανιστεί εικόνες που δείχνουν αστυνομικούς να φτάνουν στην επίθεση νωρίτερα από ό,τι είχε αναφερθεί.

Ο επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας του Τέξας δήλωσε την Τρίτη ότι υπήρχε αρκετή αστυνομία στο σημείο στο Ουβάλντε για να σταματήσει τον ένοπλο τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο κτίριο. Όμως, η αστυνομία περίμενε για περισσότερο από μία ώρα έξω από τις τάξεις πριν μπει μια ομάδα.

DPS Director McCraw slammed Uvalde police «who decided to place the lives of officers before the lives of children.»https://t.co/3239YvzoIL pic.twitter.com/nJV07pGY8O

— USA TODAY (@USATODAY) June 21, 2022