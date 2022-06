Την προσοχή της στραμμένη στα Δυτικά Βαλκάνια διατηρεί αμείωτη η Τουρκία, σε μία προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης της επιρροής της σε μία ιδιαίτερης σημασίας περιοχή.

Σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισκέφθηκε το Κόσοβο, όπου είχε σειρά επαφών, θέτοντας για ακόμα μία φορά και στην Πρίστινα το ζήτημα της τρομοκρατίας με αιχμή τους τούρκους αντιφρονούντες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «γκιουλενιστές».

Στην ατζέντα της συνάντησης Τσαβούσογλου με την κοσοβάρα ΥΠΕΞ, Ντόνικα Γκερβάλα Σβαρτς ήταν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, με την Άγκυρα να δηλώνει τη στήριξη της στην συνεχιζόμενη διαδικασία διαλόγου Βελιγραδίου – Πρίστινας, καθώς και την σταθερότητα του Κοσόβου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπογράφηκε επίσης μνημόνιο πολιτικής αεροπορίας που θα αυξήσει τον τουρισμό και το εμπόριο.

Ο Τσαβούσογλου έγινε δεκτός από την κοσοβάρα πρόεδρο Βιόσα Οσμάνι, με έμφαση στις διμερείς επαφές και δη στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας και των επενδύσεων.

#Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu’yla enerji alanındaki işbirliğimiz ve yatırımlarımız başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık.

Discussed with President @VjosaOsmaniPRKS of #Kosovo our bilateral relations, in particular energy cooperation and investments. 🇹🇷🇽🇰 pic.twitter.com/qXHT5laFk8

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 19, 2022