Παρά την πρόοδο των σχέσεων Ελλάδας – Κοσόβου, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας, στην ανάρτηση της συνάντησης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου, Βιόσα Οσμάνι (φωτογραφία, επάνω από το Twitter/@NikosDendias), επέλεξε να μην εμφανίσει τη σημαία του Κοσόβου στο επίσημο προφίλ του στο Twitter, γράφει η κοσοβάρικη Gazeta Express.

Δύο φωτογραφίες φαίνεται ότι έχουν κοπεί και η άλλη τραβήχτηκε σε εκείνο το κάδρο όπου δεν φαίνεται καθόλου η σημαία του Κοσσυφοπεδίου.

Starting my visit in #Pristina, I was received by Kosovar President Vjosa Osmani-Sadriu. An in-depth conversation about the regional developments following the Russian invasion of Ukraine, #WesternBalkans #EU perspective & Belgrade-Pristina Dialogue. pic.twitter.com/U36HQ5bIIW

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 8, 2022