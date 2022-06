Τα μηνύματα από το περιβάλλον δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξα. Μετά την αλόγιστη και μαζική καταστροφή των δασών και το λιώσιμο των πάγων, τώρα επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά μικροπλαστικά στην Ανταρκτική.

Κάτι που σημαίνει ότι η παρθένα αυτή περιοχή αρχίζει και μολύνεται και ρυπαίνεται. Την αποκάλυψη έκαναν δυο επιστήμονες η Alex Aves και η Laura Revell και τη δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό «The Cryosphere».

Οι επιστήμονες πήραν δείγματα από απάτητο φρέσκο χιόνι το οποίο έλιωσαν και εντόπισαν κατά μέσο όρο 29 μικροπλαστικά σωματίδια ανά λίτρο λιωμένου χιονιού. Μάλιστα τα σωματίδια ήταν από 13 διαφορετικούς τύπους πλαστικών.

Το πιο κοινό ήταν το PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο), ο τύπος πλαστικού που χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή μπουκαλιών και ρούχων. Η Laura Revell είπε σχετικά: «Ήμασταν αισιόδοξες ότι δεν θα υπήρχαν μικροπλαστικά σε μια τόσο παρθένα και απομακρυσμένη περιοχή. Συλλέξαμε δείγματα χιονιού από 19 τοποθεσίες στην περιοχή Ross Island της Ανταρκτικής και βρήκαμε μικροπλαστικά σε όλες αυτές. Δεν εκπλήσσομαι καθόλου πλέον. Από τις μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι όπου και να ψάχνουμε για αερομεταφερόμενα μικροπλαστικά, τα βρίσκουμε»

Very proud to announce that our paper ‘First evidence of microplastics in Antarctic snow’ has been published today in @EGU_TC 🇦🇶https://t.co/9KWOmCGzqX

