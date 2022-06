Την 100η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ότι προχωράει στην καρατόμηση του Αλεξάντρ Ντβορνίκοφ ή αλλιώς «Χασάπη της Συρίας», όπως αναφέρουν ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό, την ηγεσία των ρωσικών στρατευμάτων αναλαμβάνει πλέον ο Στρατηγός Γκενάντι Ζίντκο, πρώην αρχηγός της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας και αναπληρωτής υπουργός Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι ο Ντβορνίκοφ είχε αναλάβει την ηγεσία των ρωσικών δυνάμεων μετά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

According to the Conflict Intelligence Team, General Alexander Dvornikov was replaced by General Gennady Zhidko, former commander of the Eastern Military District and Russia’s deputy defense minister.

Να σημειώσουμε ότι πριν από δύο ημέρες οι New York Times είχαν γράψει ότι ο Ντβορνίκοφ είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο εδώ και δύο εβδομάδες.

Generals are disappearing in #Russia

Alexander Dvornikov, who was ordered to command a «special operation» in #Ukraine has not appeared at the front for two weeks.

The publication’s sources believe that military officer has been suspended.

📰The New York Times pic.twitter.com/8r5NrSfxu5

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2022