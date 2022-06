Με επιτυχία πέρασε τις εξετάσεις και έβγαλε δίπλωμα προπονητικής ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Παρ’ όλο που ο Βέλγος είναι ακόμα στα… ντουζένια του ως παίκτης και είναι μόλις 30 χρόνων, σκέφτεται από τώρα το μέλλον.

Τι δίπλωμα πήρε ακριβώς ο Ντε Μπρόινε; Πρόκειται για το δίπλωμα κατηγορίας «UEFA A», ένα επίπεδο κάτω από το UEFA Pro που έχουν οι προπονητές στο κορυφαίο επίπεδο. Έπιασαν τόπο λοιπόν τα μαθήματα που έκανε εδώ και μια διετία, αφού πέρασε τις εξετάσεις και είναι κάτοχος πλέον του συγκεκριμένου διπλώματος.

Kevin De Bruyne received his UEFA A coaching license after two years of training with the Belgian FA 🧠 pic.twitter.com/tZwpTJprsU

— B/R Football (@brfootball) May 31, 2022