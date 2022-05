«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόφαση του 13ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης στις 25 Απριλίου, να καταδικάσει τον Οσμάν Καβαλά σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία» σημειώνει και προσθέτει:

«Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση για τις χώρες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας».

This decision stands in stark contrast with the international obligations Turkey has assumed.

Respect for Rule of Law, Fundamental Freedoms and Human Rights constitute a fundamental obligation for countries aspiring to join the European Union, including Turkey (2/2)

