Σε μια ενέργεια που «σόκαρε» τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού προχώρησε ένας 15χρονος οδηγός καρτ.

Ειδικότερα, ο Ρώσος Αρτέμ Σεβεριούκιν –που αγωνίζεται με την ιταλική σημαία λόγω των κυρώσεων στους Ρώσους αθλητές μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αφού κατέκτησε τη νίκη στην Πορτογαλία, πανηγύρισε με το ναζιστικό χαιρετισμό.

Η κίνησή του αυτή είχε αποτέλεσμα να ξεκινήσει έλεγχος για το συμβάν από τη FIA.

«Η Federation Internationale de l’Automobile επιβεβαιώνει ότι ξεκίνησε άμεση διερεύνηση της απαράδεκτης συμπεριφοράς του κ. Αρτέμ Σεβεριούκιν που έλαβε χώρα κατά την τελετή της απονομής της κατηγορίας ΟΚ στον 1ο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Karting 2022 της FIA στο Kartodromo Internacional do Algarve της Πορτογαλίας. Η FIA να επικοινωνήσει σύντομα τα περαιτέρω βήματα που θα γίνουν για αυτήν την υπόθεση» ανέφερε η παγκόσμια ομοσπονδία.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022