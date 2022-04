Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μονοπώλησε για ακόμα μια φορά η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη να φέρνει για ακόμα μια φορά στο φως νέα στοιχεία για το θρίλερ της Πάτρας, εξασφαλίζοντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Μάνο Δασκαλάκη, τον πατέρα των τριών μικρών κοριτσιών.

Οι τηλεθεατές, με αμείωτο ενδιαφέρον και αγωνία για τις εξελίξεις, παρακολούθησαν για μία ακόμη εβδομάδα την εκπομπή έρευνας του MEGA, εκτοξεύοντάς την πάλι σε τηλεθέαση που άγγιξε μέχρι και το 48,8%.

Το «Φως στο Τούνελ» ήταν σταθερά η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών με πολύ υψηλά ποσοστά: 42,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 38,6% στο σύνολο του κοινού.

Για δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή, το #FosStoTounel ήταν #1 παγκόσμιο trend στο Twitter, με τα tweets να είναι κατακλύζουν το μέσο και να ξεπερνούν τις 30.000.

Μάλιστα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το Σάββατο -πάνω από 20 ώρες μετά την έναρξη της εκπομπής- το η εκπομπή είναι ακόμα πρώτο trend στο ελληνικό twitter.

I love listening to lies when I know the truth….#fosstotounel pic.twitter.com/mU8Lmqj5ut

