Αντιπολεμικό έργο του γνωστού δημιουργού Banksy πωλήθηκε και συγκέντρωσε 106.505 δολάρια, τα οποία θα δοθούν στο Νοσοκομείο Παίδων Okhmatdyt στο Κίεβο.

Το αντιπολεμικό έργο τέχνης ονομάζεται «CND Soldiers». Το ακρωνύμιο «CND» σημαίνει Campaign for Nuclear Disarmament, μια βρετανική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1957 για να υποστηρίξει τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Το Okhmatdyt είναι μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ουκρανίας το οποίο περιθάλπει βαριά άρρωστα παιδιά καθώς και όσους έχουν τραυματιστεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου.

Το έργο απεικονίζει δύο στρατιώτες που κάνουν γκράφιτι το σύμβολο της εκστρατείας για τον πυρηνικό αφοπλισμό σε έναν τοίχο.

Η MyArtBroker, μια πλατφόρμα ιδιωτικών πωλήσεων με έδρα το Λονδίνο, η οποία εργάζεται κυρίως με χαρακτικά, διευκόλυνε την πώληση και δώρισε την προμήθειά της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Forbes η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Σαρλότ Στιούαρτ.

The Banksy’s $106,505 winning bid is raised as much as five times the typical market value for such a print, according to @myartbroker. Every cent has been donated to the largest children’s hospital in Ukraine. https://t.co/WUt8Pg7UGG

— Carlie Porterfield (@reporterfield) March 28, 2022