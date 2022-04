Νεκρός βρέθηκε ο Ουκρανός φωτογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Maks Levin κοντά στο Κίεβο μετά την εξαφάνισή του πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Το πτώμα του βρέθηκε χθες στο χωριό Huta-Mezhyhirska.

Our good friend, famous war photographer Maks Levin, is dead.

He went missing during the Battle of Kyiv on March 13.

Many in the community still had a hope of him being taken prisoner by the Russians.

Unfortunately, his body was recovered on April 1.

Rest in peace, friend. pic.twitter.com/oQOL7sZ5Ge

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 2, 2022