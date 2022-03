Οι ρωσικές δυνάμεις περιμετρικά του Κιέβου έχουν χάσει την επιθετική ικανότητά τους και αλλάζουν τακτικές για να ευνοήσουν επιθέσεις από μεγάλες αποστάσεις παρά τις απευθείας συγκρούσεις, δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε μια τηλεδιάσκεψη σχετικά με την άμυνα στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Ολεξάντρ Γκρούζεβιτς είπε: «Ο εχθρός έχει σχεδόν εξαντλήσει τις επιθετικές δυνατότητές του, όμως οι δυνάμεις που παραμένουν περιμετρικά του Κιέβου δεν είναι μικρές».

ISW: Ποιες περιοχές έχουν καταλάβει οι Ρώσοι

«Σταθερή» η κατάσταση στο Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός θα «επιτεθεί ξανά»

Ο ρωσικός στρατός «ανασυντάσσει» αυτή τη στιγμή «τις δυνάμεις του για να επιτεθεί» στην ανατολική και νότια Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής της 92ης ταξιαρχίας, που υπερασπίζεται το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας όπου η κατάσταση είναι «σταθερή».

«Εκείνοι (σ.σ. οι Ρώσοι) πίστευαν ότι θα περνούσαν στην Ουκρανία όπως το έκαναν στην Κριμαία. Όμως, αυτό δεν προχώρησε, για αυτό ακριβώς ο εχθρός αποσύρθηκε και αυτή τη στιγμή ανασυντάσσεται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατηγός Πάβλο «Μαέστρο».

«Ανασυντάσσονται για να επιτεθούν και να συγκεντρώσουν το μέγιστο των δυνάμεων στη περιοχή ή προς την κατεύθυνση του Σλομποζανστσίνα», το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που εκτείνεται από το Χάρκοβο έως το Λουχάνσκ και τη «Μαριούπολη», είπε ο στρατηγός.

«Δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμάμε τον εχθρό», οι «δυνάμεις» του οποίου «είναι τεράστιες», υπογράμμισε ο ανώτατος αξιωματικός, ηλικίας 47 ετών, ο οποίος τιμήθηκε στις 3 Μαρτίου από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «ήρωας» για την υπεράσπιση του Χαρκόβου τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Έχοντας απωθηθεί στα περίχωρα, ο ρωσικός στρατός παραμένει στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια της πόλης, απ’ όπου το πυροβολικό του βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές.

«Στο Χάρκοβο η κατάσταση είναι σταθερή», είπε ο στρατηγός «Μαέστρο», ένα προσωνύμιο που απέκτησε στον πόλεμο του 2014-2015 στο Ντονμπάς (ανατολικά).

«Αμυνόμαστε προς κάθε κατεύθυνση και προσπαθούμε να αποκρούσουμε τον εχθρό».

Πώς είναι η κατάσταση στα ανατολικά μέτωπα

Σχολιάζοντας την ανακατάληψη στις αρχές της εβδομάδας από τις ουκρανικές δυνάμεις του χωριού Μάλα Ρόγκαν κι ενός αυτοκινητοδρόμου περιμετρικά, όπου οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν βαριές απώλειες, ο Ουκρανός στρατηγός είπε πως επρόκειτο για «μια κλασσική επιχείρηση, όπως αυτές που διεξάγουμε καθημερινά».

«Το ηθικό των στρατευμάτων μας είναι υψηλό. Βρισκόμαστε εδώ για τη χώρα μας, προστατεύουμε τις οικογένειές μας και οι νίκες μας μάς ανυψώνουν το ηθικό», διαβεβαίωσε.

«Προς τις ρωσικές δυνάμεις που μας επιτίθενται, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω: Πάρτε τους στρατιώτες σας, πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε όλα τα οχήματά σας και επιστρέψτε στα σπίτια σας, όσο είστε ακόμη ζωντανοί», κατέληξε ο στρατηγός «Μαέστρο».

Η ρωσική πολιορκία της Μαριούπολης

Το Institute for the Study of War έχει αποτυπώσει πώς οι Ρώσοι πολιορκούν την πολύπαθη Μαριούπολη.